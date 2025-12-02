УЗ будет предлагать бесплатные билеты именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 классе "Интерсити".

В Украине с 3 декабря стартует государственная программа "3000 км по Украине", которая будет работать в тестовом режиме в поездах во все прифронтовые регионы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их "Укрзализныця" будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс "Интерсити", – говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо установить или обновить приложение "Укрзализныци" и оформить в нем билеты за километры уже с 3 декабря. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в путешествие можно с пятницы 5 декабря.

Отмечается, что рейсы для первого этапа были выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно на поддержку жителей прифронтовых территорий.

В дальнейшем в периоды вне горячего сезона "Укрзализныця" предложит около 250 тыс. мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы также несколько разгрузить пик.

На первом этапе программы билеты доступны на такие поезда:

№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);

№103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;

№109/110 Львов – Николаев;

№115/116 Сумы – Киев;

№121/122 Николаев – Киев;

№127/128 Львов – Запорожье;

№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;

№143/144 Сумы – Рахов;

№39/40 Солотвино – Запорожье;

№45/44 Харьков – Ужгород;

№47/48 Запорожье – Мукачево;

№51/52 Одесса – Запорожье;

№53/54 Днепр – Одесса;

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск;

№773/774 Киев – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запорожье;

№ 886/888 Фастов – Чернигов;

№895/896 Конотоп – Фастов.

Доступными также являются места в детских купе на рейсах таких поездов:

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в "Интерсити+":

№719/720 Харьков – Киев;

№723/722 Харьков – Киев;

№731/732 Запорожье – Киев.

Как оформить билет за километры

Чтобы получить бесплатный билет за километры нужно:

скачать или обновить приложение. Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью "Дія.Підпис";

найти отметку "3000" и нажмите "Принять участие" – и вы получите 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия;

выбрать нужный поезд с пометкой "3000". При бронировании будут использованы километры – они автоматически спишутся с бонусного счета.

Программа "УЗ-3000" – что известно

1 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины, по которой каждый украинец сможет бесплатно в пределах страны выбрать железнодорожные маршруты и проехать 3 тысячи километров.

Заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко отметил, что данная программа будет доступна только тогда, когда вагоны ездят полупустыми. То есть украинцы не смогут бесплатно ездить на поездах по программе "УЗ-3000" в пиковые периоды.

Позже председатель правления УЗ Александр Перцовский сообщил, что фокус программы "УЗ-3000" рассчитан на зимний сезон, когда наблюдается самая низкая загрузка поездов. Прежде всего это январь и февраль. Пользование километрами можно будет отслеживать в мобильном приложении.

