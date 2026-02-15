Мирошниченко впервые прокомментировал скандал с Русланой на Нацотборе на 'Евровидение-2026'

Ведущий считает, что членам жюри не стоит говорить о своих фаворитах.

Ведущий Нацотбора на "Евровидение-2026" Тимур Мирошниченко высказался по поводу скандала с Русланой.

Напомним, исполнительница "Диких танців" была в составе жюри конкурса. Во время финала Руслана призвала отдать свои голоса за артистку LELÉKA, которая и одержала победу в Национальном отборе. После этого в сети начали писать возмущение, что певица нарушила правила, публично агитируя голосовать за участницу. Сам Мирошниченко также считает, что члены жюри не должны влиять на мнение зрителей во время эфира.

"Считаю, что это недопустимо. Я сторонник того, что комментарии жюри могут быть только после завершения всего голосования, чтобы не влиять на него", – отметил Мирошниченко на YouTube-канале "Центр противодействия дезинформации".

Также Тимур подчеркнул, что на Нацотбор приходят достаточно сформированные артисты. Поэтому жюри должно осторожно комментировать их творчество.

"Приходят если и молодые артисты, но все равно сформированные, которые движутся в своем направлении. И публично на всю страну рассказывать артистам, что ты там не то поешь, – для меня это неприемлемо", – добавил ведущий.

Напомним, ранее Руслана оправдалась за скандальный призыв в финале Нацотбора на "Евровидение-2026".

