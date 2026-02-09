Кислый творог не стоит сразу откладывать на сырники – при правильном сочетании продуктов его будет вкусно есть и просто так.

Творог – очень популярный продукт в Украине. Его любят за большое количество белка и кальция, а также приятный молочный вкус. Но многим не нравится в нем кислинка, особенно когда ешь его просто так.

Конечно, его можно использовать для сырников – и мы даже выкладывали материал о том, как легко приготовить сырники в духовке, но можно и разобраться, как исправить кислый творог – что мы и сделаем.

Почему творог имеет кислый вкус

В твороге есть молочная кислота, которая появляется при сквашивании молока. Она и дает кислый вкус. Особенно это чувствуется в обезжиренном твороге или если его долго сквашивали, что объясняет, почему домашний творог очень кислый.

У творога из магазина обычно в принципе не так выражен вкус, потому что его делают с использованием определенных бактерий и следят за временем створаживания.

Но если творог для вас слишком кислый, есть пара простых способов это исправить: быстрый и чуть подольше.

Во-первых, если вы не знаете, как реанимировать кислый творог, а он нужен прямо сейчас – его можно просто промыть под холодной водой. Так уйдет часть кислоты, и он станет мягче.

Но если вы можете подождать один день, то лучше смешать кислый творог с таким же количеством молока и оставить на ночь под прессом. Тогда он тоже станет в разы нежнее и приятнее.

Как сделать творог менее кислым – с чем смешать

Но на этом решения, как убрать кислоту в твороге, не заканчиваются – есть несколько простых и вкусных добавок, которые помогут улучшить вкус творога, помимо упомянутого уже молока.

Сливки, йогурт или сметана

Немного сливок, йогурта или сметаны сделают творог более нежным и менее кислым за счет жира.

Что-нибудь сладкое

Если вы любите сладкое, добавьте немного меда, сиропа, сахара или сгущенки. Это не только уберет кислинку, но и сделает творог более сытным.

Фрукты и ягоды

Бананы, ягоды или кусочки фруктов тоже хорошо помогают сбалансировать вкус. К тому же, они добавляют приятный аромат и пользу.

Зелень и овощи

Если вы не любите сладкий творог, попробуйте добавить укроп, петрушку, огурцы или помидоры. Зелень придаст свежести и немного смягчит кислоту.

Орехи и сухофрукты

Изюм, курага, финики и орехи – отличное сочетание. Сладкие сухофрукты скроют кислинку, а орехи добавят хруста.

Специи

Можно добавить ваниль, корицу или немного перца. Они отвлекут от кислого вкуса и сделают творог необычнее.

