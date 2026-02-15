Только 3% людей могут найти слово 'багет' за 11 секунд: увлекательная головоломка

Суть головоломки - найти скрытое слово за небольшой промежуток времени.

Головоломки со словами давно стали настоящим трендом в сети, ведь они позволяют проверить внимательность, словарный запас и скорость мышления. Новая визуальная задача предлагает найти скрытое слово всего за 11 секунд. Авторы утверждают: справиться с вызовом смогут только 3% людей.

Перед вами - прямоугольник из букв размером 13×17. На первый взгляд, это хаотичный набор символов. На самом деле среди них спрятано слово "багет". Оно может быть расположено горизонтально или вертикально.

Подобные упражнения не только развлекают, но и тренируют мозг. Они помогают улучшить концентрацию, распознавание образов и способность быстро находить логические связи. Специалисты советуют во время поиска обращать внимание на первую и последнюю буквы слова и проверять возможные комбинации их расположения.

Видео дня

Итак, приступайте к заданию. Не забудьте перед этим настроить таймер, ведь на поиск слова у вас есть всего 11 секунд. Время пошло.

Если вам удалось найти слово за отведенное время – поздравляем: у вас отличная наблюдательность и острый ум. Если же нет – не расстраивайтесь: правильный ответ спрятан по горизонтали в нижней части сетки.

Поделитесь этой головоломкой с друзьями и проверьте, кто из вас самый внимательный.

Другие головоломки от УНИАН

В одной из головоломок мы предлагали перекинуть одну спичку, чтобы исправить ошибку в равенстве 3 + 3 = 5, составленном из спичек. На первый взгляд, это легко, но на самом деле нужно хорошенько напрячь мозг, чтобы найти правильный путь.

В другой головоломке нужно перетащить только одну спичку, чтобы уравнение 10 + 6 = 12 стало правильным. Решая такие задачи, вы можете отвлечься от повседневных проблем, а также проверить свое логическое и критическое мышление.

Вас также могут заинтересовать новости: