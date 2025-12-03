Обследование будет проходить в рамках одного визита - продолжительностью 60-90 минут.

С 1 января 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования для людей старше 40 лет. Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить для этого 2000 гривень безналичной поддержки.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в ответ на запрос УНИАН, на финансирование программы скринингов здоровья предусмотрена сумма в 10 миллиардов гривень.

Каждый человек по достижении 40 лет получит оповещение в приложении "Дия" ровно через 30 дней после дня рождения. В сообщении будет предложение пройти скрининг здоровья.

После подтверждения участия на специальную "Дия.Карту" автоматически начислят 2000 грн, которые можно использовать только для оплаты скрининга в медицинских учреждениях, включенных в перечень Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Отмечается, что это могут быть как государственные клиники, так и частные или коммунальные. Далее человек записывается в выбранное учреждение здравоохранения, независимо от места жительства или регистрации.

Обследование будет проходить в пределах одного визита - продолжительностью 60-90 минут. После завершения услуга оплачивается "Дія.Карткой" прямо в медицинском учреждении.

В то же время для тех, кто не пользуется "Дией", предусмотрен другой варинт. Можно оформить пластиковую банковскую карту, подать заявку в ЦНАП, через неделю получить сообщение о зачислении средств и пройти тот же скрининг, что и пользователи приложения.

Что входит в бесплатный чек-ап

В Минздраве отмечают, что пакет сформирован на основе доказательной медицины. В него входят:

физикальное обследование - измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии, расчет индекса массы;

опрос относительно образа жизни и скрининг симптомов для выявления рисков соответствующих заболеваний;

лабораторные исследования, в частности липидограмма, гликированный гемоглобин, а также по показаниям - электролиты, креатинин сывороточный, расчетная скорость клубочковой фильтрации, соотношение альбумин мочи/креатинин мочи;

оценка ментального здоровья - короткий опросник для определения уровня стресса и тревожности;

консультация врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и формирование персонализированных рекомендаций.

После получения результатов врач предоставляет пациенту персональные рекомендации по дальнейшим действиям для сохранения или улучшения здоровья.

Для чего запускают программу

В Минздраве подчеркивают, что именно после 40 лет резко возрастают риски развития хронических заболеваний. Цель программы направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья. Особенно рассчитано на тех, кто обычно не обращается к врачу, не мониторит давление или уровень сахара и не подозревает о собственных рисках.

Национальный скрининг не ограничивается сдачей анализов. Если во время обследования обнаружат риски или отклонения, человеку сразу выдадут направление к соответствующему специалисту, а система будет отслеживать выполнение этого маршрута.

Кроме этого, во время скрининга здоровья врачи смогут сразу назначать пациентам необходимые препараты. Пациенты смогут получать такие лекарства бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

Чекап для украинцев - главные новости

В августе 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации "Программы действий правительства" заявила, что в Украине с 2026 года заработает национальная программа ежегодного бесплатного чекапа для людей от 40 лет.

Позже министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что государство заинтересовано, чтобы сеть предоставления этой услуги была достаточно широкая и сервисно ориентированная, потому что это будет стимулировать людей приходить на чекап.

