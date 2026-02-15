Православный праздник сегодня в народе называют Памфила, или Памфилов день.

16 февраля по новому церковному календарю чтят святых Памфила, пресвитера, и еще одиннадцать мучеников, что пострадали за веру. В этом году дата совпадает и с началом Масленичной недели - временем проводов зимы и подготовки к Великому посту. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с 16 февраля, что под запретом в этот день, а также какой сегодня праздник церковный отмечают верующие по старому стилю.

Праздник сегодня церковный в Украине в новом календаре

16 февраля по новому церковному стилю в Украине - день памяти святых начала IV века Памфила Кесарийского и одиннадцати мучеников (Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии и Исаии). По староцерковному стилю их будут вспоминать 1 марта.

Памфил жил в III веке. Он служил пресвитером в Кесарии Палестинской и был известен как один из самых образованных богословов.

Видео дня

Родился Памфил в Берите Финикийском, получил блестящее образование и посвятил себя изучению христианских трудов. Он собирал рукописи и создал большую библиотеку - в ней хранилось около 30 тысяч томов. При храме Памфил открыл также богословскую школу, где обучал язычников и обращал их в христианство.

Помогали Памфилу Валент и Павел - всех их во времена гонений на христиан заключили в темницу. Позже Памфил и его сподвижники были казнены вместе с другими мучениками, за то, что не отреклись от своей веры.

***

Кого еще почитают сегодня по новому стилю: мучеников Персидских в Мартирополе и преподобного Маруфа, епископа Месопотамского.

Также 16 февраля начинается Сырная седмица, или Масленичная неделя - последняя перед Великим постом. В течение этих семи дней уже нельзя есть мясо, но еще можно употреблять молоко, молочные продукты и яйца.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю

По юлианскому календарю православные в этот день чтят память праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие запреты и традиции связаны с этой датой.

Что можно, что нельзя делать сегодня

16 февраля верующие обращаются к святым с молитвами укрепить веру, даровать здоровье, исцелить от болезней и поддержать в трудных обстоятельствах.

В народной традиции дата известна как Памфила, или Памфилов день. Наши предки замечали, что к середине февраля зима начинает сдавать позиции, а день становится все длиннее. День 16 февраля считается временем подготовки к весенним заботам: по традиции сегодня проверят запас семян, что нужно докупить, осматривают хозяйственный инвентарь. Считается добрым знаком сегодня заняться полезным делом по дому или во дворе. Говорят, что если провести этот день с пользой и без ссор, то и весна будет благополучной, а труды - щедрыми на урожай.

В церковный праздник 16 февраля, как и в любой другой день, Церковь не одобряет сквернословия, лжи, зависти, жадности и отчаяния. Не следует ссориться, отказывать в помощи нуждающимся, обижать людей или животных.

По народным приметам на Памфилов день также существуют особые ограничения:

сегодня нежелательно одалживать деньги - вместе с ними можно "отдать" достаток;

не советуют пересчитывать мелочь - по этой же причине;

не следует шить, вязать - работа не заладится.

Также в этот день нужно избегать конфликтов с близкими, иначе обиды могут затянуться до самой Пасхи.

Приметы 16 февраля - что можно узнать по погоде

С Памфиловым днем связывают такие приметы:

если сегодня тепло - холода еще вернутся;

вороны громко каркают - к похолоданию;

начался сильный снегопад - весна будет поздней;

выпало много снега - лето будет холодным и дождливым.

К неожиданному теплу нужно относиться настороженно: оттепель обманчива и за ней обязательно последует кратковременное похолодание.

Вас также могут заинтересовать новости: