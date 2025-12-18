До 15 января 2026 года правительство должно внести законопроект на рассмотрение парламента.

Министерство финансов опубликовало законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФОП) с 2027 года.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что законопроектом предлагается установить с 1 января 2027 года обязанность регистрации ФОП как плательщика налога на добавленную стоимость в случае, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров или услуг в течение года превышает 1 миллион гривень.

Депутат отметил, что до 15 января 2026 года правительство внесет законопроект на рассмотрение парламента (это будет выполнение prior action МВФ) и будет давить чтобы до конца марта 2026 года принять закон (это будет уже маяк МВФ).

"Напомню, это "чек за популизм" - когда сейчас Украину заставляют компенсировать все те раздачи денег: кэшбек, выдачу 1000 грн, чекапы и марафоны...", - высказал мнение нардеп.

В опубликованном документе сказано, что плательщики единого налога первой - третьей группы, кроме плательщиков единого налога третьей группы - электронных резидентов, в случае достижения объема налогооблагаемых операций более 1 млн гривень, обязаны зарегистрироваться как плательщик налога на добавленную стоимость.

Украина и МВФ на уровне персонала достигли договоренности о новой программе поддержки, которая рассчитана на 4 года. Среди требований фонда - отмена льгот для ФОП по уплате налога на добавленную стоимость (НДС).

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что изменения в упрощенной системе налогообложения для ФЛП по уплате НДС при превышении определенного лимита будут. Их введение ожидается в 2027 году.

По оценкам аналитиков, внедрение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, которые декларируют более 1 миллиона гривен годового дохода, приведет к снижению общественного благосостояния. Общие потери могут составить 150-180 миллиардов гривень, или около 1,5-2% ВВП, говорится в обращении, которое опубликовала Экономическая экспертная платформа.

