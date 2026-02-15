Индия закупит у России 288 зенитных ракет к ЗРК С-400, - СМИ

Общая стоимость покупки этих ракет - около 1,2 млрд долларов США.

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку 288 зенитных ракет для комплексов С-400 "Триумф", которые страна ранее уже покупала у России. Об этом пишет издание Hindustan Times.

По словам журналистов, согласно соглашению, страна должна закупить 120 ракет малой дальности и 168 ракет большой дальности.

Общая стоимость покупки этих ракет составляет 10 000 крор рупий - около 1,2 млрд долларов США.

Кроме того, Воздушные силы Индии планируют закупить еще пять батарей зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", благодаря чему будет создан плотный купол защиты над стратегически важными регионами страны.

Также Индия сосредоточена на защите объектов критической инфраструктуры и военных аэродромов. Поэтому власти страны хотят приобрести зенитные ракетно-пушечные комплексы малой дальности "Панцирь".

В то же время издание "Милитарный" пишет, что, несмотря на такие планы, в настоящее время правительство Индии и Минобороны столкнулись с задержками в получении зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Это напрямую связано с войной в Украине и насущными потребностями России в этих системах", - добавили в материале.

Индия запасается оружием

Ранее Bloomberg сообщил, что Индия одобрила закупку гигантской партии истребителей Rafale. Стоимость будущего контракта с Dassault Aviation составит 39 млрд долларов. По данным местных журналистов, около 20 крылатых машин поставит непосредственно Dassault, а остальные изготовят на внутренних производственных мощностях Индии.

Также сообщалось, что Индия похвасталась своей новой гиперзвуковой ракетой. Речь идет о LRAshM, которая заявлена как альтернатива закупкам российских "Цирконов".

Заявленная дальность полета индийской ракеты составляет 1500 км, а по оценкам экспертов, вес боевой части LRAshM составляет около 350 кг.

