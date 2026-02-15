Раньше было лучше: 9 причин, почему в 1980-х родительство было проще, чем сегодня

Важно отметить, что речь идет об общемировых тенденциях, а не о каких-то "преимуществах" советского прошлого.

Практически во всем мире наблюдается тренд на сокращение рождаемости. Все больше людей ограничиваются рождением одного, максимум двух детей, а многие вообще сознательно идут по пути чайлд-фри. Во многом это объясняется тем, что, несмотря на весь технический прогресс и общий рост уровня жизни, родительство становится на самом деле все большим бременем, чем раньше.

Издание Yourtango приводит ряд ярких примеров того, как родительство сегодня стало сложнее, чем в 1980-х годах. И хотя автор публикации рассматривает эти изменения на примере США, показательно, что для украинского контекста сохраняются почти все те же тенденции.

Конечно, нашим родителям в советское время безусловно было труднее без некоторых вещей, которые есть у нас сегодня и которые на самом деле уже тогда были на Западе (подгузники, автоматические стиральные машины, доступное детское питание и т. д.). Но в других аспектах, особенно в отношении социальных изменений, мы удивительно похожи на американцев с их проблемами.

Итак, вот 9 причин, почему, по мнению авторов Yourtango, в 1980-х воспитывать детей было проще, чем сегодня.

Гораздо более простой график жизни у детей

Современные дети имеют максимально загруженный график, и многие эксперты обеспокоены этим. Чрезмерные учебные нагрузки влияют на эмоциональное состояние детей.

В то же время в 80-х у детей было больше свободного времени для "неструктурированных игр" – игры в квача, качели и прыжки через резинку и т. д. Такие игры помогали детям научиться рисковать и управлять своими эмоциями. Они учились навыкам социальных отношений, взаимодействуя с другими детьми и самостоятельно решая конфликты.

Отсутствие давления на родителей в соцсетях

Сегодня родители могут легко получить кучу критики за "неправильное" воспитание детей в ответ на практически любой свой пост на семейную тематику в соцсетях. Незнакомцы охотно расскажут родителям, как на самом деле нужно одевать ребенка, чем его кормить, как организовывать его свободное время и т.д.

В 1980-х годах почти никто посторонний не мог заглянуть во внутренний мир семьи.

Меньше потребности в контроле своих детей

Современные дети имеют меньше автономии, чем их родители имели в свое время в детстве. Дети 1980-х самостоятельно ходили в школу без присмотра родителей, самостоятельно перемещались по городу на общественном транспорте, самостоятельно ходили в магазин по поручению мамы.

Хотя нельзя сказать, что все это стало совершенно нереальным сегодня, во многих описанных ситуациях родителям все же приходится больше контролировать детей. Особенно младшего возраста. Особенно в больших городах.

Больше помощи от общества

В 80-х годах было обычным делом, когда бабушки и дедушки помогали воспитывать детей. Распространенным явлением было, когда одна мама присматривала за группой детей из нескольких семей в один день, а другая – на следующий. Также раньше было легче получить совет от более опытной мамы.

Сегодня такой взаимопомощи стало значительно меньше, а значит, на современных родителей ложится большая нагрузка. Сегодня молодые матери могут спросить совета в соцсетях, но, как уже было сказано, за это приходится платить потоком критики в ответ от незнакомцев.

Меньше причин для стресса

Как пишет Yourtango, современным родителям приходится воспитывать детей в чрезвычайно стрессовую эпоху, когда "политическая и экономическая неопределенность надвигается на нас". И это контрастирует со значительно более спокойными 1980-ми.

Здесь очевидно, что для украинских родителей сегодня этот контраст гораздо заметнее, чем для американцев. Украинские родители 1980-х жили хоть и во времена постепенного упадка СССР, все же находились в информационном пузыре советской пропаганды, которая убеждала их, что их страна лучшая и самая богатая. И хотя это было далеко от истины, на психологическое состояние родителей это влияло положительно. И, конечно, это не сравнить с нашим временем полномасштабной войны и экономических неурядиц, правду о которых от нас сегодня никто не скрывает.

"Экранное время" было легче контролировать

За последние 40 лет технологии радикально повлияли на повседневную жизнь людей. В 1980-х годах родителям было достаточно легко контролировать время, которое дети проводили перед экраном. В советских реалиях особенно – когда телевизор был в лучшем случае один на семью, и большую часть суток там не было вообще ничего интересного.

Современные родители вынуждены прилагать больше усилий, чтобы контролировать, сколько времени ребенок проводит перед экраном и какой контент он потребляет. Современные дети мало смотрят телевизор, но у них есть смартфоны, компьютеры и игровые консоли.

Воспитание детей стоило гораздо меньше

Еще один пример, где тенденции в США и в Украине оказались абсолютно идентичными. Рост расходов на воспитание детей за эти десятилетия впечатляет.

И соцопросы показывают, что молодые люди прямо называют отсутствие денег одной из причин, почему они не хотят рожать детей.

Родители имели больше свободного времени

Для США, как и для Украины, одинаковой оказалась тенденция к фактическому увеличению количества рабочих часов в неделе. За несколько десятилетий ситуация изменилась достаточно существенно. 40 лет назад мало кто работал на двух работах, а сегодня это является распространенным явлением. К тому же сегодня найти работу с классической 40-часовой рабочей неделей во многих профессиях стало просто невозможно.

А добавьте сюда описанные выше обстоятельства, которые заставляют родителей тратить больше времени на уход за детьми, вместо собственного отдыха.

Родители видели светлое будущее для своих детей

И здесь ситуация в Украине и в США парадоксально идентична, несмотря на всю разницу между нашими странами и обстоятельствами, в которых они существуют. И в США 1980-х, и в подсоветской Украине большинство родителей были убеждены, что их дети точно будут жить в лучшем мире, чем они сами.

Сегодня же такой уверенности у большинства родителей нет. Статистика показывает, что новые поколения на Западе в среднем становятся немного беднее, чем их родители. Для Украины эта тенденция пока не работает, и у нас молодежь все же зарабатывает больше своих родителей, что объясняется экономическими трансформациями, которые переживает конкретно наша страна. Однако у нас есть другой повод без оптимизма смотреть в будущее – агрессивный сосед.

