Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - видео предложения заставляет затаить дыхание

Аторка из Конотопа сказала любимому "да".

Украинская киноактриса, танцовщица и модель Марина Мазепа, которая живет в Соединенных Штатах Америки, выходит замуж.

28-летняя звезда из Конотопа опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное видео признания от любимого, который превратил его в настоящий перформанс. Девушка в слезах ответила на его предложение "да".

Судя по дате публикации, предложение Марине сделали в День влюбленных, 14 февраля. Мужчина вышел на окруженную розами сцену с огромными экранами, на которых транслировали фото и видео актрисы. Сопровождалось это трогательными словами о любви и желании связать их жизни.

Друзья, знакомые и подписчики девушки в комментариях поздравляют ее с помолвкой, а также восхищаются самим признанием:

"Какое проникновенное признание. Поздравляю вас. Желаю счастливых минут побольше и моментов".

"Где в антиутопии мы можем найти такую любовь?".

"Я никогда не могла представить себе более красивого предложения руки и сердца в помещении, чем это!".

"Какое предложение! Ваш будущий муж очень романтичный. Поздравляю вас обоих!".

Как известно, Марина Мазепа приобрела международную популярность благодаря работе в Голливуде. Сначала она поразила судей и зрителей необычными выступлениями на шоу America's Got Talen, после чего начала активно строить карьеру в киноиндустрии США.

Украинка успела получить роли в фильмах Marvel и Warner Brothers, а также не забывает говорить о войне в родной стране и необходимости поддерживать родину.

