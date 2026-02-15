Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - видео предложения заставляет затаить дыхание

Украинская киноактриса, танцовщица и модель Марина Мазепа, которая живет в Соединенных Штатах Америки, выходит замуж.
28-летняя звезда из Конотопа опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное видео признания от любимого, который превратил его в настоящий перформанс. Девушка в слезах ответила на его предложение "да".
Судя по дате публикации, предложение Марине сделали в День влюбленных, 14 февраля. Мужчина вышел на окруженную розами сцену с огромными экранами, на которых транслировали фото и видео актрисы. Сопровождалось это трогательными словами о любви и желании связать их жизни.
Друзья, знакомые и подписчики девушки в комментариях поздравляют ее с помолвкой, а также восхищаются самим признанием:
"Какое проникновенное признание. Поздравляю вас. Желаю счастливых минут побольше и моментов".
"Где в антиутопии мы можем найти такую любовь?".
"Я никогда не могла представить себе более красивого предложения руки и сердца в помещении, чем это!".
"Какое предложение! Ваш будущий муж очень романтичный. Поздравляю вас обоих!".
Как известно, Марина Мазепа приобрела международную популярность благодаря работе в Голливуде. Сначала она поразила судей и зрителей необычными выступлениями на шоу America's Got Talen, после чего начала активно строить карьеру в киноиндустрии США.
Украинка успела получить роли в фильмах Marvel и Warner Brothers, а также не забывает говорить о войне в родной стране и необходимости поддерживать родину.