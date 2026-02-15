Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах, - NYT

Старые ядерные комплексы 1960-х годов сейчас активно модернизируют и расширяют.

Китай активно строит скрытые ядерные комплексы в отдаленных горных долинах юго-западной провинции Сычуань. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки.

Одним из ключевых объектов, привлекших внимание журналистов и экспертов, является долина Цзитун, где китайские инженеры возводят новые бункеры и защитные валы. Спутниковые данные показывают многочисленные трубы, указывающие на работу с высокоопасными материалами – вероятно, там изготавливают обычную взрывчатку, которая используется в качестве детонатора в ядерных боеголовках.

Еще один объект, Пинтонг, окруженный двойным забором, специализируется на производстве ядерных боеголовок с плутонием. Центральное сооружение с вентиляционной трубой высотой 117 метров было недавно отремонтировано: добавлены новые вентиляционные отверстия и теплорассеиватели. Рядом продолжается активное строительство, а над входом видна гигантская надпись слов лидера Китая Си Цзиньпина: "Оставайтесь верными основополагающему делу и всегда помните о нашей миссии". Этот призыв, видимый из космоса, символизирует идеологическую основу ядерной экспансии.

Видео дня

Эти комплексы – лишь часть сети секретных объектов, созданных еще в 1960-х годах по проекту Мао Цзэдуна "Третий фронт". Тогда десятки тысяч ученых вырубали в горах лаборатории, чтобы защитить ядерную программу от ударов США или СССР. После разрядки 1980-х многие из них сократили, но с 2019 года модернизация ускорилась.

"Изменения, которые мы видим на этих объектах, соответствуют более широким целям Китая стать мировой сверхдержавой. Ядерное оружие является неотъемлемой частью этого", – отмечает Ренни Бабьярз, эксперт по геопространственной разведке.

По оценкам Пентагона, Китай уже имеет более 600 боеголовок и планирует удвоить этот показатель к 2030 году. Хотя это меньше, чем арсеналы США или России, рост вызывает тревогу в Вашингтоне. Заместитель госсекретаря Томас Г. Ди Нанно обвинил Пекин в тайных ядерных испытаниях, нарушающих глобальный мораторий.

"Китай хочет оказаться в таком положении, когда, по его мнению, он в значительной степени защищен от ядерного давления со стороны Соединенных Штатов", – комментирует Майкл С. Чейз из RAND Corporation.

Агрессивные намерения Китая: последние новости

Как писал УНИАН, недавно лидер КНР Си Цзиньпин отстранил от высшего военного руководства влиятельного генерала, который, вероятно, был последним внутренним препятствием для планов по потенциальному вторжению на Тайвань. По мнению западных экспертов, это свидетельствует о консолидации в руках Си полного контроля над армией и росте его уверенности в возможности силового "воссоединения" острова с Китаем.



Также мы рассказывали, что в январе в Восточно-Китайском море была зафиксирована беспрецедентная активность китайских рыболовецких судов. Они выстроились в четко скоординированные формации, не соответствующие обычной рыболовецкой деятельности, и наблюдались на спутниковых снимках и судоходных данных. Эксперты связывают такое поведение с действиями китайской морской милиции – неформального флота гражданских судов, используемого Пекином для давления в "серых зонах" и усиления контроля над водами без прямого применения военной силы.

Вас также могут заинтересовать новости: