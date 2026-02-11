Есть простой бытовой способ, который эффективно очищает лейку, к тому же оставляя после себя приятный запах.

Известковый налет на душевых лейках является распространенной проблемой в районах с жесткой водой, однако один кухонный продукт может быстро устранить это неприятное образование.

Ранее мы уже писали, как удалить известковый налет с металла, а лайфхак, как почистить душевую лейку всего одним средством, ссылаясь на слова эксперта, рассказывает популярное интернет-издание "Mirror".

Как почистить лейку душа от известкового налета – это не займет у вас и пары минуты

Душевые кабины не всегда бывают такими чистыми, как хотелось бы, а лейки – и подавно, ведь налет снова появляется на них уже через несколько дней после очистки.

Но игнорирование их очистки способствует накоплению известкового налета внутри сопел, что может привести к ослаблению напора воды. Более того, продолжительное сохранение осадка создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Это не только снижает гигиеничность душа, но и со временем формирует твердый, корочный слой, который трудно удалить стандартными бытовыми средствами.

Пытаясь найти, что растворяет известковый налет на душевых лейках, люди пробуют самые разные варианты: от отбеливателей до белого уксуса. Но первый оказывается неэффективен против налета, так как для удаления минералов требуется кислотный состав, а уксус, в свою очередь, может оставлять стойкий запах, который надолго сохраняется в ванной комнате.

Тем не менее Джордж Аллардайс, эксперт компании Royal Bathrooms, предложил более эффективный способ глубокой очистки душевой лейки – с использованием небольшого количества лимонного сока.

Можно ли почистить душевую лейку лимонной кислотой – совет эксперта

Джордж отметил: "Вы можете очистить душевую лейку с помощью лимонного сока. Этот метод идеально подходит для тех, кто не любит резкий запах уксуса".

Лимонный сок содержит кислоту, способную разрушать минералы, образующие известковый налет, и размягчать накопившиеся отложения.

Это естественный способ очистки душевой лейки, не требующий к тому же применения агрессивных химических средств.

Теперь к делу – как почистить лейку душа лимонной кислотой.

При возможности рекомендуется использовать свежевыжатый сок, так как лимонная кислота в нем значительно более концентрированная, чем в готовых смесях из бутылки.

Для приготовления раствора потребуется смешать равные части сока из трех-четырех лимонов и теплой воды.

Если у вас съемная лейка, достаточно открутить ее и погрузить в раствор на один час. Когда же снять ее невозможно, налейте раствор в пластиковый пакет, наденьте пакет на лейку, закрепите резинками и оставьте на то же время.

По истечении времени известковый налет должен размягчиться и начать крошиться. Протрите лейку тряпкой и используйте старую зубную щетку для удаления остатков из отверстий сопел.

После очистки душевая лейка будет полностью чистой, сопла – свободными, а вода – свободно протекать с любым напором.

