Известковый налет на душевых лейках является распространенной проблемой в районах с жесткой водой, однако один кухонный продукт может быстро устранить это неприятное образование.
Ранее мы уже писали, как удалить известковый налет с металла, а лайфхак, как почистить душевую лейку всего одним средством, ссылаясь на слова эксперта, рассказывает популярное интернет-издание "Mirror".
Как почистить лейку душа от известкового налета – это не займет у вас и пары минуты
Душевые кабины не всегда бывают такими чистыми, как хотелось бы, а лейки – и подавно, ведь налет снова появляется на них уже через несколько дней после очистки.
Но игнорирование их очистки способствует накоплению известкового налета внутри сопел, что может привести к ослаблению напора воды. Более того, продолжительное сохранение осадка создает благоприятные условия для размножения бактерий.
Это не только снижает гигиеничность душа, но и со временем формирует твердый, корочный слой, который трудно удалить стандартными бытовыми средствами.
Пытаясь найти, что растворяет известковый налет на душевых лейках, люди пробуют самые разные варианты: от отбеливателей до белого уксуса. Но первый оказывается неэффективен против налета, так как для удаления минералов требуется кислотный состав, а уксус, в свою очередь, может оставлять стойкий запах, который надолго сохраняется в ванной комнате.
Тем не менее Джордж Аллардайс, эксперт компании Royal Bathrooms, предложил более эффективный способ глубокой очистки душевой лейки – с использованием небольшого количества лимонного сока.
Можно ли почистить душевую лейку лимонной кислотой – совет эксперта
Джордж отметил: "Вы можете очистить душевую лейку с помощью лимонного сока. Этот метод идеально подходит для тех, кто не любит резкий запах уксуса".
Лимонный сок содержит кислоту, способную разрушать минералы, образующие известковый налет, и размягчать накопившиеся отложения.
Это естественный способ очистки душевой лейки, не требующий к тому же применения агрессивных химических средств.
Теперь к делу – как почистить лейку душа лимонной кислотой.
При возможности рекомендуется использовать свежевыжатый сок, так как лимонная кислота в нем значительно более концентрированная, чем в готовых смесях из бутылки.
Для приготовления раствора потребуется смешать равные части сока из трех-четырех лимонов и теплой воды.
Если у вас съемная лейка, достаточно открутить ее и погрузить в раствор на один час. Когда же снять ее невозможно, налейте раствор в пластиковый пакет, наденьте пакет на лейку, закрепите резинками и оставьте на то же время.
По истечении времени известковый налет должен размягчиться и начать крошиться. Протрите лейку тряпкой и используйте старую зубную щетку для удаления остатков из отверстий сопел.
После очистки душевая лейка будет полностью чистой, сопла – свободными, а вода – свободно протекать с любым напором.