Стало известно, как принц Уильям и Кейт рассказали детям о ее раке

Во время госпитализации принцесса общалась с сыновьями и дочерью по видеосвязи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям пытались максимально защитить своих детей после того, как в 2024 году стало известно об онкологическом диагнозе принцессы.

Об этом говорится в новой книге William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story, пишет Mirror. По информации автора, супруги спокойно объяснили ситуацию принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, подчеркнув, что несмотря на лечение, жизнь семьи останется прежней.

Во время пребывания в больнице принцесса поддерживала постоянную связь с детьми через видеозвонки, интересовалась их учебой и повседневной жизнью. В то же время Уильям взял на себя основные родительские обязанности - в частности, сопровождал детей в школу и организовывал их досуг.

Видео дня

Источники, близкие к семье, отмечают, что главным приоритетом для супругов оставалась стабильность и психологический комфорт детей. К помощи также присоединились родители Кейт, которые регулярно проводили время с внуками. По словам друзей принца, новость о болезни жены стала для него серьезным потрясением. Ситуацию осложнило и то, что почти одновременно о раке сообщил и Чарльз III.

Напомним, в январе 2024 года Кейт перенесла операцию, после которой медики обнаружили у принцессы рак. В сентябре того же года она завершила курс химиотерапии, а в начале 2025-го сообщила о ремиссии.

Вас также могут заинтересовать новости: