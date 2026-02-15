Жена Решетника показала их архивные фото: как выглядела пара 18 лет назад

Их союз считают одним из самых крепких в шоу-бизнесе.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника - Кристина - поделилась архивными кадрами и рассказала, чем мужчина ее покорил 18 лет назад.

В своем Instagram она опубликовала фото, которое было сделано 14 февраля 2008 года. Тогда Григорий поздравил возлюбленную с Днем всех влюбленных романтическим ужином, который ей запомнился.

"Смотрите, какой праздничный стол приготовил на день святого Валентина когда-то Григорий. До сих пор помню это и, кстати, это также покорило меня 18 лет назад", - отметила Кристина.

Также блогерша показала совместные фото с Григорием. На них пара вместе позирует на камеру и улыбается.

"Дети были. Но уже тогда поняли, что любовь - самое сильное чувство", - добавила жена ведущего.

К слову, сейчас супруги воспитывают трех сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Также пара признавалась, что мечтает о дочери, но когда закончится война.

Напомним, ранее жена Григория Решетника рассказала о встрече с россиянами на отдыхе.

