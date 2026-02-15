Брянск остался без света и отопления после налета дронов, - губенатор

Перед этим российские власти отчитались, что сбили полторы сотни беспилотников.

Пять мунициапальных образований Брянской области, а также частично город Брянск остались без света и централивованного отопления в результате массированной атаки дронов. Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

Сначала он утверждал, что оккупанты более 12 часов отбивали "массированную" атаку беспилотников на Брянскую область. В результате якобы удалось уничтожить более 170 БпЛА самолетного типа.

Однако позже он признал, что сбили не все.

"К сожалению, при атаке врага на нашу область есть последствия. В результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество", - сообщил Богомаз.

По данным украинского OSINT-проекта Supernova+, была поражена электроподстанция "Новобрянская" мощностью 750 кВ, расположенная в Выгоничах Брянской области.

Как писал УНИАН, на сторону Украины перешел российский военнослужащий из элитного подразделения дронщиков "Рубикон". Мужчина рассказал, что насмотрелся на военные преступления "освободителей" и больше не смог этого терпеть.

Также мы писали, что на самом деле стоит за якобы "контрнаступлением" ВСУ в Запорожской области, о котором уже неделю трубит российская пропаганда.

