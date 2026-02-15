Чудо у 'Вернадского': к украинским полярникам явился гость, которого там не должно было быть

Ученым удалось зафиксировать редкого гостя благодаря случаю - из-за сложной ледовой ситуации маршрут экспедиции пришлось изменить в последний момент.

Биологи с украинской полярной станции "Академик Вернадский", которая находится на острове Галиндез, неожиданно встретили королевского пингвина, но ближайшая колония этих птиц зафиксирована на расстоянии в 2 тыс. км.

"Наши полярники неожиданно встретили... королевского пингвина. Этот вид не обитает в нашем районе Антарктики, поэтому увидеть его в окрестностях "Вернадского" – большая редкость", – отмечают в Национальном антарктическом научном центре в Facebook.

Ученые объясняют, что королевские пингвины – теплолюбивы и выбирают для жизни субантарктические острова. Ближайшая к украинской станции колония – за 2 тыс. км, хотя некоторые путешественники иногда приплывают к острову Галиндез, объясняют исследователи. В то же время на этот раз ученые встретили королевского пингвина на одном из соседних островов Бут, который находится рядом с Галиндезом.

Эта территория известна тем, что там гнездятся сразу 3 вида пингвинов, обитающих в районе станции "Академик Вернадский", - субантарктические, антарктические и Адели. Именно для учета их птенцов украинские биологи прибыли на Бут.

"Увидеть королевского пингвина помог случай. Мы планировали высадиться в одном месте, но там мешала ледовая обстановка. Поэтому пришлось причалить к другой части острова, где и был этот красавец. Таким образом, мы "перевыполнили план" и одновременно увидели четыре вида пингвинов вместо трех", – рассказала биолог 30-й экспедиции Зоя Швидкая.

Отмечается, что в целом в Антарктике обитает 5 видов пингвинов. Из них королевские – вторые по размеру. Их рост достигает около метра, а вес – 18 кг. Они считаются самыми яркими из-за оранжевой окраски на щеках, шее и клюве. В отличие от субантарктических пингвинов, живущих возле "Вернадского", королевские не строят гнезда из камешков. Они сносят 1 яйцо и высиживают его на лапах, прикрывая кожей.

Напомним, в январе 2026 года украинские полярники обнародовали фото, на котором зафиксировали сразу три вида пингвинов, оказавшихся вместе в одном месте. Это, в частности, субантарктические пингвины, особенные приметы которых - красный клюв и белые виски.

Антарктический пингвин, которого можно узнать по массивному черному клюву и тонкой черной полосе на подбородке. И пингвин Адели, у которого полностью черная голова и бело-голубые глаза.

Также УНИАН ранее сообщал, что впервые объявлен состав новой антарктической экспедиции Украины под руководством женщины.

