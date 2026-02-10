Соответствующая норма прописана в законодательстве Украины.

При выходе на пенсию в Украине для каждого гражданина рассчитывается трудовой стаж в зависимости от количества лет, которые человек проработал. Однако при определенных условиях некоторые украинцы могут получить повышенный стаж для выхода на пенсию.

Помощник адвоката юридической компании "Максим Боярчуков и партнеры" Ирина Заквацкая рассказала УНИАН, что такое тройной стаж, кто может его получить и какие условия и документы необходимы для его начисления.

Чем отличается трудовой стаж для выхода на пенсию от страхового

По словам Заквацкой, для лиц старшего поколения, которых сегодня, в первую очередь, интересует вопрос пенсионного обеспечения, более привычным является термин "трудовой стаж", но стоит понимать, что трудовой стаж отличается от страхового.

Эксперт объяснила, что понятие "страховой стаж" было введено еще в 2004 году – это период, в течение которого лицо подлежало государственному социальному страхованию, которым (или за которое) уплачивался сбор на обязательное государственное пенсионное страхование в соответствии с ранее действовавшим законодательством, и/или подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию в соответствии с законом и за который уплачены страховые взносы.

"То есть в отличие от трудового стажа, который был ориентирован на общую официальную продолжительность трудовой деятельности, для страхового стажа, в первую очередь, значение имеет период, в течение которого осуществлялись пенсионные отчисления", - добавила Заквацкая.

Что входит в трудовой стаж для начисления пенсии в Украине

Юрист отметила, что коэффициент страхового стажа - это величина, которая определяется для расчета страхового стажа при исчислении размера пенсии в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования:

"В Украине на законодательном уровне установлены случаи, при которых страховой стаж считается по льготному (повышенному) коэффициенту, двойному или тройному".

Эксперт объяснила, сколько нужно стажа и коэффициента, чтобы уйти на пенсию. Она говорит, что классический пример расчета страхового стажа по льготному коэффициенту, говорит Заквацкая, это работа во вредных или тяжелых условиях. Списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утверждены постановлением Кабмина №461 от 24.06.2014.

К категориям лиц, имеющих право на льготы при назначении пенсии, относятся:

многодетные матери;

матери детей с инвалидностью с детства;

участники боевых действий;

члены семей погибших;

участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Такие категории лиц, по словам адвоката, имеют право на получение большего страхового стажа для выхода на пенсию и сам льготный выход (сниженный возраст).

Каким должен быть коэффициент для хорошей пенсии и тройного стажа

Заквацкая отметила, что тройной трудовой стаж для выхода на пенсию может быть у двух категорий лиц. Страховой стаж для назначения пенсии засчитывается в тройном размере для депортированных лиц, которые работали на спецпоселении. Период такого льготного страхового стажа определяется с момента депортации до момента снятия режима спецпоселений включительно.

Второй категорией лиц, имеющих право на получение тройного страхового стажа, являются военные, которые принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий во время действия военного положения.

Условиями для начисления такого стажа являются отнесение лица к категории лиц, имеющих такое право, документальное подтверждение статуса и периода, в течение которого должен зачисляться льготный страховой стаж.

Как оформить стаж для выхода на пенсию с повышенным коэффициентом

Эксперт отмечает, что страховой стаж для выхода на пенсию рассчитывается территориальными органами Пенсионного фонда в соответствии с требованиями закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета. А за периоды до внедрения системы персонифицированного учета - на основании документов и в порядке, определенном законодательством, действовавшим до вступления в силу данного закона, а также данных, включенных на основании этих документов в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

"Пенсионный фонд не имеет доступа к информации об условиях работы, поэтому с соответствующим заявлением и пакетом подтверждающих документов необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации или через электронный кабинет на официальном веб-портале Пенсионного фонда", - отмечает Заквацкая.

Что касается необходимых документов, то их перечень может различаться в зависимости от обстоятельств. Для военных это могут быть:

военный билет;

справки ТЦК и СП, воинских частей и учреждений;

справки архивных и военно-лечебных учреждений;

удостоверение участника УБД;

выписки из приказов, боевых донесений, журналов боевых действий (оперативных заданий, ведения оперативной обстановки);

выписки из вахтенных журналов, полетных листов, книг службы,

выдержки из приказов о привлечении к соответствующим мероприятиям, сведения о выполнении разведывательных мероприятий и т. п.

Для депортированных лиц:

трудовая книжка (в случае наличия записей о работе в спецпоселении);

документ, подтверждающий статус депортированного лица;

архивная справка, подтверждающая период работы в спецпоселении и т. п.

По словам Ирины Заквацкой, такие случаи, когда человек имеет право на тройной стаж, но его не начислили, являются нарушением прав граждан и, к сожалению, не являются единичными. Алгоритм действий в таком случае уже наработан и остается неизменным. Сначала нужно собрать доказательную базу - получить все необходимые справки, выписки, подготовить пакет документов. Затем обратиться в Пенсионный фонд, получить официальный отказ и обратиться в суд за защитой нарушенных прав и интересов.

