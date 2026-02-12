Такой картофель намного урожайнее обычного.

Многие фермеры выращивают семенной картофель вместо столового. Это специально выведенные учеными сорта с хорошей генетикой. От обычных такие клубни отличаются врожденной устойчивостью к болезням, приспособленностью к климатическим условиям и повышенной урожайностью. Проще говоря, это "элита" среди картошки, предназначенная для выращивания с целью получения особенно крупного урожая.

С таким посадочным материалом дачникам даже не нужно заморачиваться над тем, как подкормить и чем обработать картофель перед посадкой, ведь он сам по себе высочайшего качества. Но чтобы собрать большой урожай семенных клубней, сначала нужно их правильно посадить.

Как правильно посадить картофель из семян

О правилах проращивания и посадки таких овощей рассказало издание Better Homes&Gardens. Если вы все же решили купить семенную картошку, сажать ее в открытый грунт нужно, когда почва прогреется примерно до +15°. Обычно подходящий период наступает в конце апреля или в мае.

Как объясняют эксперты, в отличие от столового семенной картофель не обрабатывают ингибиторами роста, которые предотвращают прорастание клубней. Поэтому перед тем, как сажать семенную картошку, её сначала рекомендуется прорастить. Для этого корнеплоды на несколько дней кладут в прохладное и хорошо освещенное место, чтобы из глазок появились "усики".

Затем крупные клубни размером более 5 см можно нарезать так, чтобы на каждом осталось минимум две почки с отростками. Из каждого такого кусочка вырастет новое растение.

Также выращивание картофеля из семян предполагает сушку - овощи раскладывают на мешках или подносе в один слой и оставляют в проветриваемом помещении на 2-3 дня. За это время места среза должны зажить и покрыться защитным слоем, чтобы в грунте клубни не сгнили.

Сажают семенной картофель на участке с прямым солнечным освещением и дренированной почвой. Желательно, чтобы за последние 3 года на этом месте не росли помидоры, баклажаны и перцы. Также эксперты рассказали, что нужно положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая - это перепревший компост слоем 5 см.

Выкопайте посадочные ямы глубиной 10-15 см и поместите картофель срезом вниз. Затем засыпьте лунки 8-10 см земли. Соблюдайте расстояние минимум 35 см между соседними кустами. Затем щедро полейте грядки. Когда молодые ростки овоща достигнут высоты около 20 см, их нужно окучить почвой.

