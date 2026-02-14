Опытные повара рассказали, как сделать курицу сочной и ароматной.

Казалось бы, курица в духовке готовится очень легко - просто поставь мясо в духовой шкаф, и техника всё сделает сама. Но на практике все оказывается не так радужно. Мясо то сырое, то пересушенное, а поверхность часто остается бледной и неаппетитной.

Как добиться золотистой корочки на курице, чтобы была сочной, становится понятно лишь с опытом. Поэтому мы собрали советы бывалых поваров, на опыте которых можно поучиться.

Чем смазать курицу, чтобы была хрустящая корочка

О том, как приготовить золотистую и сочную курицу, рассказало издание Express, чей редактор опросил для этого многих опытных кулинаров. Способ приготовления у каждого шефа свой, но все они имеют нечто общее - куриную тушку рекомендуется замариновать заранее, примерно за сутки до выпекания.

Видео дня

Чтобы мясо было сочным и аппетитным, накануне его рекомендуется смазать смесью трав с солью, втирая их в кожу, а затем посыпать молотым перцем. На одну тушку понадобится около 2 чайных ложек соли. Из специй эксперты советуют тимьян, розмарин, смесь перцев.

Некоторые повара несколько часов вымачивают тушку в соленой воде с травами и лимоном, а затем вытягивают и еще сутки сушат без крышки. Есть еще один лайфхак для сочности - непосредственно внутрь филе ввести солевой раствор с помощью шприца.

Затем курицу оставляют на сутки в контейнере без крышки, чтобы она обсохла. Не бойтесь, что курятина получится сухой - если она промаринуется, то выделит много сока.

Ещё один невероятно важный шаг в том, как сделать курицу с хрустящей корочкой, это добиться ее максимальной сухости. Перед запеканием тушку нужно протереть салфетками снаружи внутри, а затем оставить при комнатной температуре еще на 30 минут. Как объясняют опытные кулинары, этот шаг поможет быстрее запечь курятину, а не варить ее.

Непосредственно перед выпеканием куриную кожу можно смазать кленовым сиропом или мёдом. Это запустит процесс карамелизации корочки, за счет чего она станет сладковатой и хрустящей.

Сочная курица в духовке с хрустящей корочкой - полный рецепт

Чтобы мясо было золотистым снаружи и полным сока внутри, кулинары советуют подготовить такие ингредиенты:

куриную тушку;

один лимон;

четыре столовые ложки оливкового масла;

четыре зубчика чеснока;

смесь сушеных розмарина и тимьяна;

две чайные ложки соли.

Чеснок измельчите и натрите им птицу сверху. Солью и травами посыпьте мясо как внутри, так и снаружи. Лимон разрежьте на половинки, выдавите сок и сбрызните им курицу, а остатки цитруса положите внутрь тушки. В конце смажьте маслом и поставьте курятину запекаться в духовке. Примерно за 30 минут до окончания выпекания полейте её соком, который выделился в процессе.

В том, как запечь курицу в духовке, есть один нюанс: нужно применить чередование температур. Некоторые повара начинают с низкого показателя (около 135°) и пекут в течение 60 минут, чтобы мясо приготовилось изнутри, затем повышают до 275° и готовят еще 20 минут до вкусной корочки.

Есть второй способ: сначала запекать курицу 20 минут при примерно 210°, чтобы тушка сразу стала хрустящей, а затем печь еще 50-70 минут при примерно 180°, чтобы приготовились самые толстые части птицы. Оба метода имеют своих поклонников, поэтому можете выбрать любой. Важно при выпекании не накрывать мясо крышкой или фольгой.

Вас также могут заинтересовать новости: