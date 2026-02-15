'Разнесли в щепки': эксперт объяснил, почему украинцы 'разгромили' НАТО на учениях

Аналитик подчеркнул, что все рейтинги боеспособности армий, где украинская занимает лишь 20 место, весьма сомнительны.

Украинские военные имеют уникальный и актуальный опыт участия в боевых действиях в современных условиях, поэтому они более адаптированы к ведению войны по сравнению с войсками НАТО. Об этом сказал на Radio NV Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, комментируя "разгром" украинскими военными войск НАТО во время учений в 2025 году.

Он отметил, что абсолютно верным является утверждение, что в военных академиях учат войнам, которые произошли много лет назад. При этом эксперт подчеркнул, что войны постоянно меняются, а следовательно, понимание современных алгоритмов, норм и правил ведения боевых действий присуще тем военным, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

"А значит, когда наши военные участвуют в учениях с офицерами, с военнослужащими НАТО, то, конечно, речь идет о том, что их войска сейчас не воюют. Последняя масштабная кампания с привлечением сухопутного контингента проходила на территории Афганистана. Сейчас есть определенные миссии, в частности, миротворческие, но точно о таком масштабе, который сейчас наблюдается на территории нашей страны, не стоит говорить в этом контексте. Ведь война, которая сейчас происходит у нас, является крупнейшей по масштабам со времен окончания Второй мировой войны", - подчеркнул Селезнев.

По его словам, украинские военные имеют уникальный и актуальный опыт участия в боевых действиях.

"И то, что они на куски разбили своих визави, вместе с которыми участвовали в учениях, это абсолютно логичное дело, потому что вопрос войны - это вопрос выживания. И безусловно здесь наши точно не отстают", - отметил он.

Он добавил, что наши бойцы используют современные нестандартные алгоритмы и решения.

Селезнев отметил, что рейтинги сильнейших армий мира, которые часто публикуют известные аналитические центры нашей планеты, не всегда соответствуют реалиям.

Он напомнил, что в них армия РФ считается второй в мире, а украинская занимает только 20-е место. По его словам, за четыре года полномасштабной войны России против Украины россиянам особо нечем хвастаться.

При этом эксперт добавил, что страна, обладающая самым большим ядерным потенциалом на планете, за это время захватила чуть более 1% украинской территории при огромных потерях.

Он отметил, что не стоит недооценивать технологические возможности наших европейских друзей и партнеров, да и в принципе всех стран, являющихся участниками Североатлантического альянса.

По словам Селезнева, он имел опыт общения с военнослужащими Франции, Германии во время выполнения миротворческой миссии 2009 года на территории Республики Косово, которые были достаточно эффективными.

"А война, которая сейчас на территории нашей страны, демонстрирует совершенно новые подходы. Все чаще на поле боя используются дронные системы, беспилотные системы, которые, в принципе, часто по своей эффективности начинают превосходить даже традиционные средства огневого поражения типа артиллерии", - сказал эксперт.

По его словам, 30 лет после завершения холодной войны привели к выхолащиванию боевого потенциала львиной части стран, входящих в НАТО, потому что они шли в направлении "превратить танки в иглы".

Что известно об этих учениях НАТО

Ранее издание Wall Street Journal опубликовало сенсационный материал о том, как во время военных учений НАТО в Эстонии в мае 2025 года приглашенные на роль условного противника украинские военные условно "разгромили" за полдня два батальона НАТО.

После этого в соцсетях 412-й бригады Nemesis и 427-й бригады Rarog, входящих в состав Сил беспилотных систем, появились новые детали того, как именно украинским дронщикам удалось разгромить войска номинально самого мощного военного альянса в мире.

По одному из сценариев учений многотысячная боевая группа НАТО осуществляла наступление. На стороне условного противника действовала украинская команда экипажей БПЛА.

По словам бойца ВСУ, украинцам еще и немного ограничили свободу действий. Например, приказали сбрасывать боеприпасы рядом с целью, а не непосредственно на нее - "чтобы никому не упало на голову".

Разгром двух батальонов НАТО, по словам украинских дронщиков, стал следствием кучи ошибок, допущенных европейцами: перемещение техники большими группами; отсутствие надлежащей маскировки; пехота не пыталась спрятаться при появлении дронов; отсутствие проверки дорог на наличие мин.

