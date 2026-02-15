Однажды Хокинг сделал мрачное предупреждение человечеству: оно до сих пор беспокоит ученых

Ученый неоднократно предупреждал человечество о различных угрозах.

Известный астрофизик Стивен Хокинг открыто говорил об экзистенциальных угрозах, с которыми сталкивается человечество. Однажды он сделал страшное предупреждение, которое до сих пор вызывает тревогу, пишет BGR.

О чем Хокинг предупредил человечество

В издании напомнили, что в 2016 году Хокинг в своей речи в Оксфордском университете заявил, что "вероятность катастрофы на планете Земля в этом году может быть довольно низкой, но со временем она увеличивается и становится почти определенной в течение следующих 1000 или 10 000 лет". Ученый добавил, что люди, вероятнее всего, к этому времени будут колонизировать другие планеты и даже звезды, так что катастрофа на Земле не будет означать конец человеческой расы.

В издании отметили, что предсказание Хокинга о конце света и сопутствующее ему решение свидетельствуют о несколько извращенной риторике, лежащей в основе большей части нынешней космической гонки. В частности, миллиардеры, такие как Илон Маск и Джефф Безос, повторяют похожие мысли.

Более того, в издании подчеркнули, что в январе 2026 года "Часы Судного дня" выпустили самое мрачное заявление за свою 79-летнюю историю, когда Совет по науке и безопасности установил часы на "85 секунд до полуночи". Это означает, что человечество близко к самоуничтожению.

Другие заявления Хокинга

В издании напомнили, что в 2016 году Хокинг в интервью BBC заявил, то изменение климата приближается к "переломному моменту", который "может подтолкнуть Землю к краху".

В издании добавили, что в настоящее время климатологи определили повышение глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По данным Службы по изменению климата Коперника ЕС, в декабре 2025 года температура поднялась на 1,41 градуса Цельсия, а в марте 2029 года она должна превысить отметку в 1,5 градуса.

Многие эксперты считают, что одной из основных причин мирового экологического кризиса является безудержный рост ресурсоемких программ искусственного интеллекта. Однако Хокинг предупреждал о другой угрозе, связанной с ИИ, опасаясь сингулярности, или момента, когда ИИ выйдет из-под контроля человека.

Кроме того, в 2017 году Хокинг в интервью The Times сказал, что человечество должно подавить "унаследованный инстинкт" агрессии, прежде чем он "уничтожит нас всех ядерной или биологической войной". Тем не менее, ученый подчеркнул, что верит в то, что "человечество справится с этими вызовами".

Конец света может наступить раньше, чем считал Хокинг - что говорят ученые

Ранее ученые заявили, что космос может исчезнуть примерно через 10⁷⁸ лет. По их словам, Вселенная распадается быстрее, чем ожидалось.

На это указывают последние расчеты излучения Хокинга. Это явление, впервые теоретически описанное в 1974 году физиком Стивеном Хокингом, рассказывает, как чрезвычайно плотные объекты, такие как черные дыры или нейтронные звезды, постепенно теряют массу, испуская частицы, созданные квантовыми эффектами вблизи их гравитационных полей.

Ученые распространили этот процесс на другие космические тела, предположив, что они тоже могут медленно испаряться. В ходе исследования они выяснили, что последние остатки звезд исчезнут примерно через 10⁷⁸ лет - предсказывая конец Вселенной гораздо раньше, чем предыдущие модели, которые отводили ему около 10¹¹⁰⁰ лет.

