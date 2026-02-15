Пономарев показал, как вырос его единственный сын (фото)

Известный украинский певец и композитор Александр Пономарев показал, как вырос его младший сын Саша.

В воскресенье, 15 февраля, парень, который родился в браке артиста с Викторией Мартынюк, празднует свой 19-й день рождения. Звездный певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте коллаж из своих снимков с Сашей в разные годы жизни парня - от рождения до настоящего времени:

"Сегодня в моей семье праздник - день рождения у сына! Многая и благая лета тебе, сынок, с Божьим благословением!".

Подписчики известного артиста также присоединились к поздравлениям, пожелав его сыну крепкого здоровья, счастливой жизни и успехов во всех делах.

Как известно, Александр Пономарев был дважды официально женат. Первой женой артиста стала продюсер Елена Мозговая - дочь известного композитора Николая Мозгового.

В этих отношениях Пономарев фактически воспитывал и дочь Мозговой от предыдущего союза - Зою, которую воспринимал как родную. Впоследствии у пары родилась общая дочь Евгения, однако их брак распался в начале 2000-х годов. Пономарев обвинил Мозговую в измене, а она его - в абьюзе.

Второй женой певца была Виктория Мартынюк. В этом браке родился сын Александр. Эти отношения также завершились разводом.

