В 2026 году некоторым пенсионерам стоит ожидать индексации выплат.

Пенсия в Украине будет пересчитана в 2026 году. Это ежегодный процесс, который проводится весной. Он называется индексацией и внедрен с целью защиты выплат от обесценивания.

Мы собрали самую важную информацию о том, когда состоится индексация пенсий 2026 года, кому повысят выплаты и каким будет размер перерасчета.

Что такое индексация пенсий

В статье 42 Закона Украины №1058 говорится, что индексация - это ежегодный перерасчет пенсионных выплат, который должен компенсировать пенсионерам потерю покупательной способности из-за инфляции. Для этого учитывается показатель средней зарплаты за три года перед повышением. Проводится индексация пенсий ежегодно 1 марта. Процесс происходит автоматически, поэтому пенсионерам не надо никуда обращаться для перерасчета.

Будет ли индексация пенсий в 2026 году

Как сообщает Министерство финансов Украины, в следующем году пенсионные выплаты будут пересчитаны, как и каждый год. Для этого в государственном бюджете выделены средства на социальные нужды. Ожидается, что индексация пенсий с 1 марта 2026 года состоится по плану, и все 10,3 миллиона украинских пенсионеров получат свои средства в полном размере.

На сколько повысят пенсию в 2026 году

Сейчас сумма повышения неизвестна, поскольку коэффициент перерасчета будет объявлен правительством в течение февраля 2026 года. Напомним, что в 2025 году размер индексации пенсии имел показатель 11,5%, сообщал ПФУ. Также был определен минимальный и максимальный размер повышения - 100 и 1500 гривен соответственно.

Важно отметить, что каждому пенсионеру выплаты индексируют индивидуально с учетом его стажа, размера зарплаты, года выхода на пенсию и других критериев. Размер своей пенсии после перерасчета вы сможете проверить в личном кабинете на портале ПФУ.

Кому повысят пенсии в 2026 году, а кому - нет

Перерасчет выплат будет касаться лиц, получающих средства согласно закону Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании". Среди них - украинцы, которым начисляется пенсия по возрасту, в связи с инвалидностью, в случае потери кормильца и тому подобное.

К тем, кому не проиндексируют пенсию в 2026 году, как сообщает УНИАН, относятся пенсионеры, которым назначена пенсия по отдельным законам. Это прокуроры, судьи, военные, "чернобыльцы" и другие. Также механизм индексации отличается для работающих пенсионеров, а перерасчет для них проводится обычно 1 апреля, а не марта.

