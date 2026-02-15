Индия заказала 114 истребителей Rafale: на сколько времени это отбросило Украину в очереди

Украина пока не заказала истребители из-за проблем с финансированием.

Индия заказала 114 французских истребителей Rafale и теперь соглашение ожидает финальных подписей. Это должно произойти 17-20 февраля во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индию. Как пишет Defense Express, такая сделка значительно увеличит очередь ожидания истребителей Rafale для всех будущих заказчиков, ведь производственные возможности Dassault ограничены.

В то же время количество твердых заказов Dassault в ближайшее время вырастет с 220 до 334 самолетов.

"И это при условии, что в 2025 году был показан рекордный за последние годы показатель производства Rafale в 26 единиц, с перевыполнением плана на один самолет. При этом о том, что темп производства должен быть увеличен в Dassault говорят уже давно. Но выполнение нового индийского контракта планируется реализовать за счет локализации", - объясняют эксперты.

Аналитики добавили, что только 20 истребителей Rafale будут изготовлены во Франции со сроком поставки до 2030 года, а остальные 94 - уже в Индии на локализованных мощностях, которые еще нужно будет создать.

"При этом Индия, конечно, не получит 100% локализацию. Сейчас речь идет о показателе до 80%, который, очевидно, будет достигнут далеко не сразу", - добавляют в материале.

В то же время в производстве столь сложных машин, как истребитель, много "узких горлышек", которые также необходимо будет синхронно расширять. К примеру, именно для этого производитель двигателей Safran не только расширяет собственные мощности, но и хочет зайти в Индию.

В Defense Express отмечают, что заказ Индией 114 французских истребителей означает для Украины три вывода.

"Первый - формально, если бы Украина смогла договориться с Францией раньше, то первые 20 Rafale могли быть в составе Воздушных сил до 2030 года. Теперь очередь получения первой партии Rafale начинается с 2030 года в лучшем случае. И это если планы Dassault не начнут смещаться вправо", - объяснили эксперты.

Второй вывод заключается в том, что в случае заказа Украиной 100 Rafale вряд ли Dassault сможет обеспечить реализацию поставок истребителей в установленный срок без такого же создания локализованных мощностей в Украине.

"И это станет не только огромным преимуществом для украинского ОПК, который также должен локализовать производство Gripen, что официально подтверждено, но и вызовом", - предупредили в публикации.

Третий вывод - чем дольше не будет заключено твердое соглашение о заказе хотя бы первой партии Rafale для украинских воздушных сил, тем больше вероятность будущего увеличения очереди твердых заказов и отсрочки реального получения самолетов Украиной. Однако очевиден тот факт, что оформление твердого заказа упирается и в вопрос финансирования.

