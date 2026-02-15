Netflix заинтриговал новым психологическим триллером от создателей 'Очень странных дел'

Сериал выйдет в конце марта.

Стриминговый гигант Netflix представил первый тизер нового хоррор-сериала Something Very Bad Is Going to Happen от создателей "Очень странных дел" братьев Дафферов.

Премьера сериала запланирована на 26 марта 2026 года, судя по первым кадрам зрителей ждет напряженный психологический триллер. В центре истории оказываются Рэйчел Гаркин (Камила Морроне) и ее жених Ники (Адам ДиМарко), которые отправляются в отдаленный дом семьи жениха, чтобы подготовиться к камерной церемонии:

"За неделю до празднования несчастливой свадьбы чувствуется определенная атмосфера ужаса".

Проект создала Хейли З. Бостон ("Кабинет курьезов Гильермо дель Торо"), а среди продюсеров - команда хита "Очень странные дела". К работе также присоединился режиссер сериала "Олененок".

Кроме Камиллы Морроне ("Ночной администратор") и Адама ДиМарко ("Белый лотос"), в сериале снялись Дженнифер Джейсон Ли ("Мерзкая восьмерка"), Тед Левайн ("Молчание ягнят"), Джефф Уилбуш, Карла Кром ("Отбросы"), Гас Бирни ("Сияющая долина") и Сойер Фрейзер.

Напомним, недавно был представлен первый трейлер анимационного спин-оффа "Очень странных дел", который получил название Stranger Things: Tales From '85.

