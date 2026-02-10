Чтобы пюре или жареная картошка получились вкусными, нужно подобрать правильный момент для добавления соли.

Соление кажется самым простым и банальным этапом приготовления блюда. Но даже в этом процессе можно сделать ошибку. Выбор правильного момента для добавления соли влияет на вкус еды гораздо больше, чем принято считать. Поэтому каждому кулинару стоить усвоить, когда солить картошку - в начале или в конце, чтобы ужин получился восхитительным.

Нужно ли солить картошку при варке для пюре

Толченая картошка является универсальным вкусным гарниром. Если вы сомневаетесь, нужно ли солить воду при варке картофеля, то ответ не зависит от желаемого блюда - соль в блюде обязательна.

Если это овощ в мундире, который пойдет на салат, то такая приправа предотвратит разваривание мякоти и сделает вкус насыщенным. Если же это будущее пюре, то соль нужно добавлять чтобы клубни не были пресными внутри. По этой же причине в воду можно положить лавровый лист или зонт укропа.

Точное количество того, сколько солить картошку при варке, составляет примерно чайную ложку соли на килограмм овоща.

Когда солить картошку при варке для пюре

Опытные кулинары советуют добавлять соль не сразу. Хороший момент, когда лучше солить картошку для пюре поварам, это после закипания картошки, то есть через 5-7 минут после включения огня.

Если сделать это сразу, когда вода холодная, то приправа растворится не быстро и клубни просолятся неравномерно. А если посолить в конце, овощ не успеет пропитаться соленым вкусом и останется пресным.

Когда надо солить картошку во время жарки

Если вареный картофель мы солим ближе к началу приготовления, то с жареным все наоборот. Обжаренный овощ ценят за хрустящую золотистую корочку и нежную серединку. Если посолить его сразу, соль вытянет влагу из овоща, превращая его в склизкую кашу. Тогда о вкусной кожице можно даже не мечтать.

Поэтому удачный момент, когда солить картошку при жарке, определяют по внешнему виду блюда. Когда корнеплод приобретает аппетитный золотистый цвет и почти дошел до готовности, его посыпают солью и перемешивают. То есть это время примерно за 5 минут до того, как вы выключите огонь. Так у вас получится аппетитное блюдо, которое при этом не развалилось в неприятную массу.

