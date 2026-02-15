Февраль считается занятым месяцем для дачников, поскольку начинается подготовка к посевному сезону. Именно от того, насколько хорошо потрудится фермер в конце зимы, зависит его будущий урожай. Мы рассказали, что нужно делать в огороде в феврале в обязательно порядке, чем заняться в саду и какие растения можно посадить на рассаду.
Обязательные работы на огороде в феврале
Основные заботы дачников в последний зимний месяц - это посев рассады, забота о плодовых деревьях и подготовка к посадке луковичных цветов.
Посейте рассаду
В конце зимы фермеры сеют семена растений в отдельные емкости, после чего выращивают на подоконнике до момента пересадки в открытый грунт.
Список того, что сажать в феврале на рассаду, включает:
- помидоры;
- баклажаны;
- сладкий и острый перец;
- клубнику;
- сельдерей;
- лук;
- зелень;
- петунии;
- бегонии;
- эустомы и многое другое.
После посева не забывайте регулярно поливать семена и пикировать саженцы, когда на них появятся 2-3 листа. Посаженную в феврале рассаду рекомендуется подсвечивать фитолампой, поскольку световой день еще слишком короткий и растениям может не хватать света.
Посадите растения в открытый грунт
Если вторая половина месяца будет теплой, а снежный покров с огорода сойдет, можно будет посеять быстрорастущие растения. Некоторые культуры почти не боятся заморозков и способны очень быстро дать урожай.
Вот что можно посадить в открытый грунт в феврале при подходящей погоде:
- редис;
- укроп;
- чеснок;
- пастернак;
- петрушку;
- кинзу;
- салат;
- шпинат.
Также список того, что можно посадить в феврале на огороде, расширяется, если у вас есть отапливаемая теплица. В таких случаях можно начинать посев тех же растений, что принято сажать на рассаду.
Обработайте семена
Некоторые семена еще рано сажать в феврале, поскольку их посадка начинается лишь с марта. Но зимой их можно обработать от вредителей в растворе марганца. Также некоторый посевной материал заранее прорастают или стратифицируют (держат в погребе/холодильнике), на что может понадобиться несколько недель. В основном это касается семян плодовых деревьев.
Прорастите картошку
Примерно за 1-2 месяца до посадки фермеры начинают закладывать картошку на проращивание. Это процедура, при которой клубни оставляют во влажном месте, чтобы на них выросли "усики". Корнеплоды с такими ростками дадут больше урожая и быстрее созреют.
Перед тем, как прорастить картофель, нужно перебрать все плоды и выбросить гнилые и зараженные, иначе они заразят все остальные. Затем овощ проращивают одним из способов - темным или светлым.
Обрежьте деревья
Перед наступлением весны, пока растения еще не пробудились, проводится санитарная обрезка плодовых деревьев, винограда и розы. В феврале процедура будет наименее травматической. Осмотрите ветки саженца и срежьте те, что имеют раны, признаки болезней, грибок. У фруктовых саженцев также удаляют слабые побеги и те, что растут "внутрь" дерева. Это поможет стимулировать рост сильных веток.
Стоит запомнить и то, при какой температуре можно обрезать деревья в феврале - подходит диапазон от +5° до -7°. Процедуру лучше проводить в пасмурную погоду, а срезы обработать садовым варом.
Осмотрите луковицы цветов
В начале весны цветоводы высаживают тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, гиацинты, лилии и многие другие луковичные цветы. Но перед посадкой стоит проверить луковицы. Осмотрите каждую и выбросьте гнилы, поврежденные или слишком мягкие.
Если вы видите, что какая-то луковица уже начала прорастать, то ее можно положить в нижний ящик холодильника. Это замедлит рост растения и не даст ему перерасти к моменту посадки.
Проведите обработку от вредителей
Зимой в саду зимуют насекомые-вредители и их личинки. Пока они не проснулись, можно обработать растения пестицидами. Поэтому если вы сомневались, можно ли опрыскивать деревья в феврале, то это очень хорошее время. Процедуру проводят еще до набухания плодовых почек, а рекомендуемые препараты это медный купорос, бордосская смесь, мочевина.
Кроме того, обеззараживание проводят с почвой, чтобы к моменту посева в ней не было насекомых. Для этого землю обрабатывают пестицидами или пропаривают в духовке.