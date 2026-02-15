В феврале фермерам пора высаживать рассаду и обрезать деревья.

Февраль считается занятым месяцем для дачников, поскольку начинается подготовка к посевному сезону. Именно от того, насколько хорошо потрудится фермер в конце зимы, зависит его будущий урожай. Мы рассказали, что нужно делать в огороде в феврале в обязательно порядке, чем заняться в саду и какие растения можно посадить на рассаду.

Обязательные работы на огороде в феврале

Основные заботы дачников в последний зимний месяц - это посев рассады, забота о плодовых деревьях и подготовка к посадке луковичных цветов.

Посейте рассаду

В конце зимы фермеры сеют семена растений в отдельные емкости, после чего выращивают на подоконнике до момента пересадки в открытый грунт.

Список того, что сажать в феврале на рассаду, включает:

помидоры;

баклажаны;

сладкий и острый перец;

клубнику;

сельдерей;

лук;

зелень;

петунии;

бегонии;

эустомы и многое другое.

После посева не забывайте регулярно поливать семена и пикировать саженцы, когда на них появятся 2-3 листа. Посаженную в феврале рассаду рекомендуется подсвечивать фитолампой, поскольку световой день еще слишком короткий и растениям может не хватать света.

Посадите растения в открытый грунт

Если вторая половина месяца будет теплой, а снежный покров с огорода сойдет, можно будет посеять быстрорастущие растения. Некоторые культуры почти не боятся заморозков и способны очень быстро дать урожай.

Вот что можно посадить в открытый грунт в феврале при подходящей погоде:

редис;

укроп;

чеснок;

пастернак;

петрушку;

кинзу;

салат;

шпинат.

Также список того, что можно посадить в феврале на огороде, расширяется, если у вас есть отапливаемая теплица. В таких случаях можно начинать посев тех же растений, что принято сажать на рассаду.

Обработайте семена

Некоторые семена еще рано сажать в феврале, поскольку их посадка начинается лишь с марта. Но зимой их можно обработать от вредителей в растворе марганца. Также некоторый посевной материал заранее прорастают или стратифицируют (держат в погребе/холодильнике), на что может понадобиться несколько недель. В основном это касается семян плодовых деревьев.

Прорастите картошку

Примерно за 1-2 месяца до посадки фермеры начинают закладывать картошку на проращивание. Это процедура, при которой клубни оставляют во влажном месте, чтобы на них выросли "усики". Корнеплоды с такими ростками дадут больше урожая и быстрее созреют.

Перед тем, как прорастить картофель, нужно перебрать все плоды и выбросить гнилые и зараженные, иначе они заразят все остальные. Затем овощ проращивают одним из способов - темным или светлым.

Обрежьте деревья

Перед наступлением весны, пока растения еще не пробудились, проводится санитарная обрезка плодовых деревьев, винограда и розы. В феврале процедура будет наименее травматической. Осмотрите ветки саженца и срежьте те, что имеют раны, признаки болезней, грибок. У фруктовых саженцев также удаляют слабые побеги и те, что растут "внутрь" дерева. Это поможет стимулировать рост сильных веток.

Стоит запомнить и то, при какой температуре можно обрезать деревья в феврале - подходит диапазон от +5° до -7°. Процедуру лучше проводить в пасмурную погоду, а срезы обработать садовым варом.

Осмотрите луковицы цветов

В начале весны цветоводы высаживают тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, гиацинты, лилии и многие другие луковичные цветы. Но перед посадкой стоит проверить луковицы. Осмотрите каждую и выбросьте гнилы, поврежденные или слишком мягкие.

Если вы видите, что какая-то луковица уже начала прорастать, то ее можно положить в нижний ящик холодильника. Это замедлит рост растения и не даст ему перерасти к моменту посадки.

Проведите обработку от вредителей

Зимой в саду зимуют насекомые-вредители и их личинки. Пока они не проснулись, можно обработать растения пестицидами. Поэтому если вы сомневались, можно ли опрыскивать деревья в феврале, то это очень хорошее время. Процедуру проводят еще до набухания плодовых почек, а рекомендуемые препараты это медный купорос, бордосская смесь, мочевина.

Кроме того, обеззараживание проводят с почвой, чтобы к моменту посева в ней не было насекомых. Для этого землю обрабатывают пестицидами или пропаривают в духовке.

