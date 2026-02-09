Несмотря на их эффективность с обычными стеклами, зеркала лучше не мыть покупными спреями.

Зеркала важны в любом доме. Они не просто отражают нас, но и влияют на восприятие пространства. Но если зеркало – это стекло, следует ли использовать средство для чистки стекол для зеркал?

Люди, которые отвечают на этот вопрос утвердительно, часто оказываются разочарованы результатом: остаются разводы, пленка, а то и вовсе портится отражающий слой. Поэтому давайте раз и навсегда выясним, чем лучше всего мыть зеркала и как делать это правильно.

Можно ли мыть зеркала средством для стекол

В магазинных средствах для стекол много лишнего: отдушки, красители, добавки, а порой и аммиак. Все это, конечно, хорошо для окон, но не для зеркал. Вот что может случиться:

• Остается тонкий слой. Эти добавки не всегда испаряются, и зеркало покрывается пленкой, которая быстро собирает пыль и оставляет разводы.

• Зеркало быстрее портится. Аммиак и прочая химия могут повредить отражающий слой, и зеркало пожелтеет или потемнеет по краям.

• Неправильное нанесение. Если брызгать средство прямо на зеркало, оно стечет и высохнет неравномерно, а это – прямая дорога к разводам.

Получается, что универсальное средство не всегда лучший выбор для зеркал, а если в нем много лишних добавок, точно отправляйте его в список, чем нельзя мыть зеркала, и не используйте вовсе.

Как правильно мыть зеркала без разводов

Чтобы зеркало блестело, как новое, воспользуйтесь советами специалистов о том, чем мыть зеркала без разводов:

• Мягкая ткань без ворса. Микрофибра – отличный вариант. Она не оставляет царапин и разводов, при условии, что ткань чистая и сухая.

• Вода с уксусом. Смешайте в равных частях воду и белый уксус. Этот раствор хорошо удаляет отпечатки и жир, быстро сохнет и не оставляет пленки.

• Спирт. Немного спирта на ткани поможет убрать сложные пятна и быстро высушить зеркало без разводов.

Также важно соблюдать правильную последовательность. Сначала уберите пыль сухой тканью. Затем аккуратно почистите зеркало влажной тканью сверху вниз и в конце насухо вытрите.

Наконец, главный совет – забудьте про агрессивные средства и инструменты: никаких жестких губок, щеток, средств с кислотой, хлоркой или сильными растворителями. Они могут повредить поверхность зеркала.

Кстати, если вы не знаете, куда поставить зеркало в доме, у нас как раз был материал о том, где не должно стоять зеркало.

