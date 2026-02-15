В Британии задерживается запуск завода снарядов, в том числе для Украины, - The Guardian

Завод должен был увеличить производственные мощности Великобритании по изготовлению артиллерийских снарядов в 16 раз.

Новый завод в Гласкоде, южный Уэльс, который считается ключевым для увеличения производства снарядов в Великобритании, все еще закрыт спустя более чем шесть месяцев после запланированного запуска. Как пишет The Guardian, это усугубляет череду задержек, преследующих вооруженные силы Британии.

Завод в Гласкоде остается закрытым

Отмечается, что завод в Гласкоде должен был увеличить производственные мощности Великобритании по изготовлению артиллерийских снарядов в 16 раз, пополнив сокращающиеся запасы и увеличив поставки в Украину. Журналисты напомнили, что производство должно было начаться летом 2025 года, но до сих пор не запущено.

Представители компании BAE Systems в комментарии изданию подтвердили задержку. Они объяснили это принятым в середине строительства в 2025 году решением удвоить мощности завода.

Видео дня

В издании подчеркнули, что Британия хочет увеличить способность производить взрывчатые вещества внутри страны, чтобы уменьшить зависимость от других стран в вопросах снабжения боеприпасами. Опасения страны усугубила непредсказуемость президента США Дональда Трампа в отношении Украины и угрозы ввести пошлины в отношении стран НАТО из-за споров о Гренландии.

В BAE Systems рассказали в комментарии изданию, что завод в Гласкоде будет производить 155-мм артиллерийские снаряды, которые соответствуют стандартам НАТО.

Аналитик в области обороны Фрэнсис Туса сказал журналистам, что 155-мм снаряды являются "основой всех армий, когда они вступают в войну", поэтому наличие необходимых запасов является "крайне важным". По его словам, неспособность открыть завод в Гласкоде в срок стала ударом по этим планам.

К чем уже привела задержка с открытием завода

В издании поделились, что задержка с открытием завода связана с колебаниями правительства Британии по поводу военных расходов. План инвестиций в оборону, который первоначально ожидался осенью 2025 года, неоднократно откладывался на фоне предупреждений о том, что в течение следующих четырех лет вооруженные силы столкнутся с дефицитом финансирования в размере 28 млрд фунтов стерлингов (около 38 млрд долларов).

Кроме того, журналисты отметили, что это уже привело к приостановке контрактов на программу создания истребителей нового поколения для Великобритании, известную как Tempest, а также поставку новых военных вертолетов.

"Отсутствие наращивания производства 155-мм боеприпасов в Великобритании означает, что любые армейские подразделения, развернутые в Восточной Европе, или подкрепления в Эстонии, в настоящее время будут иметь достаточно 155-мм боеприпасов только на несколько дней. Даже с 64 000 снарядов они смогут сражаться, может быть, месяц", - сказал журналистам Туса.

Коснется ли это поддержки Украины

Представитель правительства Великобритании в разговоре с журналистами заверил, что страна готова ответить на новую эру угроз "самым значительным устойчивым увеличением расходов на оборону со времен Холодной войны". По его словам, это касается и инвестиций в развитие производства боеприпасов.

Текущее развитие объекта в Гласкоде не повлияло на нашу способность продолжать оказывать Украине необходимую поддержку в ее борьбе с незаконным вторжением России", - добавил он.

Строительство завода Rheinmetall по производству снарядов в Украине снова отложили - что известно

Напомним, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall до сих пор не начал строительство завода по производству артиллерийских снарядов в Украине. В компании объяснили, что тормозит запуск проекта.

Как пишет Defense Express, еще в июле 2024 года Rheinmetall сообщил о подписании соглашения с Украиной о строительстве завода, который должен был выйти на производство летом 2026 года. Сначала, в августе 2025 года, в компании объясняли задержку украинской бюрократией. Позже, в ноябре, Rheinmetall сообщил, что украинская сторона решила изменить местоположение предприятия, заверив, что после этого процесс пойдет быстро и завод можно будет построить за 12 месяцев.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал журналистам, что, хотя место для завода уже определено, пока все еще необходимо "прояснить дальнейшие организационные и регуляторные вопросы". По его словам, компания готова начать строительство как можно быстрее, как только эти вопросы будут решены.

Вас также могут заинтересовать новости: