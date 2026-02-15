Россия исчерпала запас новых танков на складах и начала восстанавливать старые, - аналитики

Россияне продолжают снимать танки с хранения и отправляют их на ремонтные заводы.

На российском "Уралвагонзаводе" началась модернизация старой модели танка Т-72. На основе выводов военных экспертов портал "Милитарный" пишет, что россияне уже исчерпали запасы более новых Т-72Б.

Издание процитировало исследователя бронетехники Андрея Тарасенко, который заметил старые танки Т-72А в одном из пропагандистских сюжетов российского телевидения. Как отметил исследователь, на обнародованных кадрах с танкового завода показали танк Т-72А с установленной на башне динамической защитой "Реликт". Кроме того, надгусеничные полки выполнены с модулями защиты вместо стандартных дополнительных баков.

Исследователь отметил, что в течение 2026-2027 годов "Уралвагонозавод" еще сможет загружать производственные мощности, ремонтируя "древние" Т-72А. Однако завод в Омске исчерпает запасы советских Т-80Б (БВ) уже в 2026 году. И пока остается открытым вопрос о том, сможет ли Россия организовать массовое производство новых танков.

Также авторы привели мнение аналитиков из Frontelligence Insight о том, что по состоянию на осень 2025 года Россия планировала за десять лет отремонтировать и модернизировать до уровня Т-72Б3М более 800 танков Т-72. Эта цифра совпадала с остатками танков Т-72 на складах и бронетанковых заводах.

"Тогда аналитики проанализировали полученную документацию корпорации "Уралвагонзавод" и на основе количества заказанных деталей воссоздали производственные планы по ремонту и модернизации танков Т-72", - говорится в статье.

Эти данные свидетельствуют о том, что Россия до 2036 года планирует полностью "отремонтировать и модернизировать 828 машин до конфигурации Т-72Б3М с пиком активности ориентировочно на 2028 год". Аналитики предположили, что между 2027 и 2029 годами отремонтируют или обновят 498 единиц Т-72Б3М.

Кроме того, OSINT-исследователь Jompy обнаружил, что эта цифра почти полностью совпадает с остатками Т-72, которые находятся на хранении. При этом примерно две трети из этих запасов – это старые Т-72А, принятые на вооружение в 1979 году и выпущенные до 1985 года. Часть из них уже отправили на "Уралвагонзавод".

"Полная модернизация танков Т-72А до уровня Т-72Б3М будет чрезвычайно сложной задачей, поскольку они потребуют полной замены всей электроники, переделки ходовой части, механизма заряжания и даже пакетов бронирования корпуса и башни", - пишут аналитики.

Также они напомнили, что восстановленные, но не модернизированные танки Т-72А, дополнительно оборудованные динамической защитой по стандарту Т-72Б3, замечали у россиян на фронте в 2024 году.

Запасы старых танков в России

Напомним, что старые корпуса танков Т-72А начали стягивать на "Уралвагонозавод" еще в прошлом году. Тогда аналитики предположили, что сотни машин попытаются восстановить для участия в боевых действиях или переделать в новые боевые платформы – от "Терминаторов" до тяжелых БТР.

В начале этого года аналитики заметили, что запас современных танков на российских складах исчерпан. Пригодные к ремонту модели Т-72 и Т-80 уже были сняты с хранения. И сейчас последним крупным источником танков для оккупантов является Т-62.

При этом осенью прошлого года Россия впервые начала снимать с хранения самые ранние модели Т-72, которые ранее не трогала из-за плохого состояния. Так, до 2025 года россияне почти не трогали запасы танков Т-72 "Урал" и Т-72А.

