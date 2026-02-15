США задержали танкер, который вез подсанционную нефть из Венесуэлы

Сообщается, что судно пыталось обойти ограничения США.

Американские военные захватили нефтяной танкер Veronica III, который пытался обойти ограничения, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Министерство войны США 15 февраля опубликовало в соцсети Х видео захвата танкера, сообщив, что отслеживало движение судна от Карибского бассейна до Индийского океана. Уже в океане военные сократили расстояние до танкера, остановили и перехватили его "без каких-либо инцидентов".

"Судно пыталось бросить вызов президенту Трампу", – добавили в Министерстве войны.

По данным MarineTraffic, нефтяной танкер Veronica III ходит под флагом Панамы. Однако он аффилирован с компанией Shanghai Future Ship Management Co Ltd (КНР), в отношении которой применены санкции США за деятельность в нефтяном секторе иранской экономики. 3 декабря 2024 года США применили санкции к танкеру.

Ресурс Главного управления разведки Минобороны Украины War Sanctions сообщал, что Veronica III используется для незаконной перевозки "сотен тысяч тонн подсанкционной иранской и венесуэльской нефти и нефтепродуктов".

"Танкер (VLCC класс) задействован в незаконной перевозке сотен тысяч тонн подсанкционной иранской нефти от имени подсанкционной Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), которая является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире и контролируется Министерством нефти Ирана, и подсанкционной компании China Concord Petroleum Company, к которой США применили санкции в конце 2019 года за нарушение ограничений на обработку и транзакции с иранской нефтью", – сообщают в украинской разведке.

Ограничения теневого флота РФ

Напомним, что Евросоюз обсуждает замену ценового потолка для российской нефти на запрет предоставлять танкерам теневого флота услуги в сфере судоходства – от страховок до обслуживания в портах.

Из-за этих ограничений российский экспорт нефти может понести серьезный удар. По оценкам, под угрозой оказывается почти половина нефтяных поставок РФ, что усиливает финансовое давление на российскую экономику.

