Россияне во время переговоров получают больше, чем достигают на фронте, - Каллас

По словам политика, РФ "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года.

Россия получает больше за столом переговоров, чем достигает на фронте, и в этом заключается наибольшая угроза. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, цитирует "РБК-Украина".

По ее словам, РФ "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 млн жертв, однако продолжает выдвигать нереалистичные требования во время переговоров.

"Сегодня Россия разбита, ее экономика в руинах, она оторвана от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут. На самом деле самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя", - подчеркнула Каллас.

Политик добавила, что важно не столько наличие места за столом переговоров, сколько понимание того, о чем вести диалог.

"На наш взгляд, все очень просто: максималистские требования России не могут быть удовлетворены минималистским ответом. Подумайте об этом: если вооруженные силы Украины должны быть ограничены по размеру, то и российские тоже. Россия должна платить за ущерб, который она нанесла Украине", - отметила дипломат.

Каллас подчеркнула, что компенсация нанесенного Украине ущерба, возвращение депортированных украинских детей и никакой амнистии за военные преступления - это минимум, на который должна пойти РФ, если она действительно хочет достичь мира.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа высказался о мирных переговорах по войне в Украине. По его словам, Россия каждый день демонстрирует, что не готова к миру.

"Как мне кажется - и Россия доказывает это каждый день - Россия не готова к миру, и я не думаю, что они готовы к мирным переговорам. Возможно это произойдет в 2027-28 году, но не в 2026 - потому что все указывает на то, что они просто имитируют переговорный процесс - а тем временем пытаются сломить дух украинцев", - сказал политик.

В то же время народный депутат Роман Костенко считает, что сейчас переговоры о прекращении войны невыгодны Украине. Он подчеркнул, что "если мы продержимся до весны, то это уже будет совсем другой расклад", ведь "уже не будет такого давления".

"Будет совсем другое, когда Украина скажет: "А отдайте нам АЭС, а отдайте нам Кинбурнскую косу, потому что нам нужно освободить порты... Отдайте нам Новую Каховку, потому что это наша территория, нам нужно снова восстановить плотину"... Это были три ключевые точки, которые еще раньше, до того, как Россия захотела забрать территорию Донецка, - эти вопросы всегда были дискуссионными", - сказал Костенко.

