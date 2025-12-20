Ожидаются международные, государственные и православные праздники в январе.

Последний месяц года постепенно подходит к концу, а потому самое время вспомнить, какие государственные, международные и церковные праздники в январе нас ждут. В начале года мы отмечаем Новый год, Крещение и другие важные даты.

УНИАН разобрался, какие в январе праздники и сколько будет выходных, чтобы вы лучше распланировали свое время и не забыли поздравить своих близких.

Праздники в январе 2026

В первый месяц года мы отмечаем большое количество разных дат. Вот какие праздники в январе:

1.01- Новый год 2026, Обрезание Господне

6.01 - Крещение Господне (Богоявление)

10.01 - День метро (всемирный)

12.01 - День политзаключенного (украинского)

Учредили в память о шестидесятниках, которых массово арестовывали советские власти в 1972 году. Тогда под волну репрессий попал Василий Стус.

20.01 - День памяти защитников аэропорта Донецка, День АР Крым

Первую дату учредили, чтобы почтить геройский подвиг украинских военных, которые удерживали аэропорт под контролем целых 242 дня. Это помогло остановить продвижение противника, хотя сама цена оказалась огромной - 97 героев погибли и трое без вести пропали.

22.01 - День Соборности и свободы Украины

Дата призвана увековечить историческое событие - объединение УНР с ЗУНР. Соответствующий акт о создании единого государства провозгласили в этот день в 1919 году.

24.01 - День внешней разведки в Украине

Праздник установили в годовщину формирования первого подразделения разведки УНР. Сейчас украинские разведчики являются мощной силой, с которой считаются враги.

26.01 - День сотрудников контрольно-ревизионной службы в Украине Международный день таможенника.

27.01 - День памяти жертв Холокоста (международный)

28.01 - День утверждения Государственного Флага Украины

29.01 - Памятный День героев Крут

Подвиг студентов, которые дали бой сторонникам россиян и остановили продвижение их на Киев, нельзя забыть. Пять часов юные защитники УНР сражались под Крутами, что всего в 130 километрах от столицы.

30.01 - День специалистов военно-социального управления ВС Украины

Выходные дни в январе

В первый месяц года нас ожидают минимум девять дней отдыха. Выходные в январе выпадают на третье, четвертое, 10-е, 11-е, 17-е, 18-е, 24-е, 25-е и 31-е число.

Хотя из-за военного положения праздничные выходные на официальном уровне приостановлены, работодатели все равно могут предоставлять своим сотрудникам это время для отдыха и времяпровождения с семьей.

Ранее мы рассказывали, когда праздники в декабре и какие памятные даты ожидаются.

