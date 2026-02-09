По этим правилам вырастить рассаду томатов будет нетрудно.

Украинские фермеры выращивают томаты через рассаду, поскольку наше лето слишком короткое для них. Для этого семена сначала сеют в контейнер и выращивают в помещении, а в конце весны пересаживают на огород. Процесс считается несложным, поэтому вырастить рассаду помидор на подоконнике сможет каждый. Главное - не забывать поливать растения.

Чтобы семена гарантированно прижились и дали большой урожай, важно подобрать правильные дни для посадки. Мы подскажем, когда сеять помидоры на рассаду в 2026 году, как правильно это сделать и какой уход нужен молодым росткам.

Когда сеять помидоры на рассаду в 2026 году

Сеять томаты рекомендуется примерно за 60-70 дней до высадки в открытый грунт, то есть примерно с середины февраля до середины апреля. В этом деле лучше не спешить, поскольку если рассада перерастет, то может не прижиться на огороде. Также сроки зависят от сорта: самые поздние помидоры сеют первыми, еще в феврале, средние - в марте, очень ранние - в конце марта и начале апреля.

Если вы покупаете готовые семена, то на упаковке должно быть указано, когда сажать помидоры на рассаду рекомендует производитель.

Определившись с примерным периодом посадки, следует также выбрать удачный день. В этом фермерам поможет Луна. По лунному посевному календарю определяются наиболее плодородные даты.

В 2026 году лучшими днями, когда сеять помидоры на рассаду, считаются такие:

в феврале - 6-9, 12-14, 18-19, 22-23, 26 число;

в марте - 4-11, 14, 16, 20-25, 28 число;

в апреле - 1, 4-7, 9, 12 число.

При необходимости посеять семена можно и в другие даты, но лучше избегать дат полнолуния и новолуния.

Как сажать помидоры семенами

Если вы используете домашние семена, то перед тем, как сажать помидоры на рассаду, их желательно продезинфицировать в растворе марганца и замочить в стимуляторе роста. Магазинные продаются уже обработанными.

Подготовьте почву (в агромагазинах есть готовые субстраты для рассады) и высыпьте в большую емкость или индивидуальные стаканчики. Землю нагрейте до комнатной температуры, увлажните. Сделайте ямки глубиной 1 см на расстоянии 3 см друг от друга. В каждое углубление положите по одному семечку, засыпьте землей и еще раз немного полейте теплой водой. Накройте емкости пленкой.

Для прорастания контейнеры нужно поставить в теплое место с хорошим освещением. По вечерам желательно включать фитолампу над рассадой. Примерно через неделю появятся первые всходы - на этом этапе снимаем пленку и регулярно поливаем почву, не допуская пересыхания. Когда на каждом растении появится по 2 листочка, их нужно пересадить в отдельные стаканчики, если вы не сажали так семена изначально.

