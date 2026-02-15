Война в Украине не закончится в 2026 году, - Ходжес

Ходжес подчеркнул, что россиян нужно заставить согласиться на перемирие.

Война в Украине вряд ли закончится в 2026 году. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в комментарии журналистке Новини.LIVE.

"Нет. Россияне не заинтересованы в этом", - сказал генерал в ответ на вопрос, верит ли он в завершение войны в этом году.

Ходжес считает, что россияне согласятся на перемирие только, если их заставить.

"Я не вижу, чтобы правительство США оказывало на них такое давление, к сожалению", - подчеркнул Ходжес.

Генерал добавил, что россияне "не уважают Европу настолько, чтобы их слушать". Он заявил, что РФ продолжит воевать против Украины, пока на Москву не будут оказывать сильное давление.

Война РФ против Украины не закончится "традиционным поражением"

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война России против Украины не закончится "традиционным поражением" одной из сторон. Он добавил, что Москва также не сможет достичь своих стратегических целей.

По словам Рубио, война, вероятно, завершится путем переговорного урегулирования. Он подчеркнул, что ни одна из сторон не сможет реализовать все свои максималистские требования, а война в конечном итоге приведет к политическому компромиссу.

