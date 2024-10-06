В Украине пенсии не очень большие, но некоторые пенсионеры имеют право на доплаты.

Женщины-пенсионеры со стажем 30 лет и мужчины со стажем 35 лет по достижению 65 лет должны получать 40% от минимальной зарплаты. При этом есть категории пенсионеров, которые имеют право на некоторые дополнительные выплаты к пенсии.

УНИАН разбирался, какая доплата к пенсии после 65 лет в Украине.

Кому положена доплата к пенсии после 65 лет

Минимальная зарплата в Украине сейчас составляет 8 тысяч гривень. Таким образом, пенсия 65-летних украинцев с необходимым стажем должна быть на уровне 3 200 гривень, но фактическая сумма выплаты 3370 гривень.

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Если же пенсионер не получает указанный размер пенсии, то ему положена доплата к пенсии от государства. Сумма такой надбавки после 65 лет равна разнице между фактической пенсией и обещанной законодательством. Ее начисляют автоматически.

Какая доплата пенсионерам после 65 лет

Украинцы также имеют право на доплату к пенсии по возрасту. Такие выплаты начисляются автоматически, но зависят от возраста пенсионера.

Кому из пенсионеров и какие доплаты к пенсии в Украине положены:

украинцы в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно к пенсии 300 гривень;

от 75 до 79 лет - 456 гривень;

от 80 лет - 570 гривень.

Ранее УНИАН писал, сколько будут выплачивать, если нет страхового стажа.

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