Маша Полякова похвасталась сюрпризом от мужа-иностранца (видео)

Эден приготовил им романтический ужин.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой показала подписчикам часть празднования Дня влюбленных вместе со своим мужем Эденом Пассарелли.

Мария опубликовала в своем Instagram-блоге видео из кухни, на которой возлюбленный приготовил им романтический ужин. Девушке так понравились блюда Эдена, что она решила похвастаться этим перед подписчиками:

"Друзья, посмотрите просто, что мой муж сегодня приготовил нам на 14 февраля. У нас здесь какой-то очень красивый стейк, моя любимая спаржа и запеченный картофель. Вы просто посмотрите на размер этого стейка!".

Как известно, Мария Полякова (настоящая фамилия - Буряковская) вышла замуж в июле прошлого года. Ее избранником стал музыкант Эден Пассарелли, с которым девушка познакомилась в Соединенных Штатах Америки. Пара расписалась, однако саму свадьбу планировала отгулять позже.

Супруги живут вместе в Америке, но этой зимой Маша приехала вместе с любимым в Украину. Они отдыхали вместе с мамой в зимнем отпуске, посещали концерты звездной певицы, а также делились эмоциями мужа-иностранца от украинской кухни и страны в целом.

