С Днем святого Валентина 2026: пожелания, которые скажут больше, чем тысяча слов

Что пожелать любимому человеку в День святого Валентина - поздравления и красивые открытки для самых дорогих.

14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина - праздник, который стал символом любви и признаний. История этого дня уходит корнями в христианскую традицию, но со временем он превратился в особый повод сказать самые важные слова дорогим сердцу людям. Кто-то дарит подарки, кто-то выбирает трогательные стихи на День святого Валентина. Мы подготовили красивые поздравления, написанные специально к этому празднику, - они помогут передать любовь, благодарность и нежность в этот особенный день.

День святого Валентина 2026 - поздравления своими словами

С Днем святого Валентина, моя душа!

Спасибо тебе за свет, который ты даришь, когда очень темно, за тепло, которое согревает в самые лютые дни, и за то, что рядом с тобой хочется становиться лучше. Пусть у нас будет еще миллион поводов держаться за руки и смеяться без причины.

Видео дня

***

С праздником любви!

Ты - моя опора, мое спокойствие и моя радость. Только ты умеешь поддержать или рассмешить, когда очень трудно, обнять так, что все становится легко и просто. Я очень тебя ценю и верю - в нас и наше будущее.

***

С праздником, родная!

Годы идут, а я по-прежнему благодарен судьбе за тот день, когда встретил тебя. Ты стала моим домом, моей поддержкой и тихой гаванью. Пусть впереди у нас будет еще много счастливых лет вместе, и знай - стрела Амура, пронзившая однажды мое сердце, до сих пор держит меня в плену твоей любви. Люблю тебя сильно, глубоко и искренне!

***

С Днем святого Валентина, дорогой мой человек!

Ты - мой союзник, защитник и лучший друг. Спасибо тебе за крепкое и надежное плечо, за заботу и за то, что рядом с тобой я чувствую себя по-настоящему любимой.

***

С праздником всех влюбленных!

Пусть в этот день сердце напомнит нам о людях, которые делают жизнь теплее. Любовь бывает разной - яркой и тихой, страстной и спокойной, но во всех своих ипостасях именно она придает смысл каждому дню. Берегите тех, кто дорог.

***

Любимый, с Днем святого Валентина!

Ты сейчас далеко и тебе очень непросто, но мое сердце рядом с тобой каждую минуту. Горжусь твоей силой и мужеством, горда быть твоей женой. Возвращайся поскорее домой - это будет самым прекрасным подарком. Жду и люблю.

***

С 14 февраля, мой близкий, хотя между нами километры и километры. Но расстояние не отменяет чувств - я верю, что скоро смогу обнять тебя по-настоящему.

***

С Днем святого Валентина!

Пусть этот праздник, удачно придуманный кем-то, станет напоминанием, почему мы когда-то выбрали друг друга. Давай вспомним о том, что любовь - это не про легко и просто, это про сложно и тяжело, это про умение слышать, прощать, поддерживать и вопреки всему оставаться вместе. Пусть наши чувства окажутся сильнее любых испытаний.

***

С Днем святого Валентина!

Пусть любовь в твоей жизни будет не просто красивыми словами, а ежедневной заботой, искренностью и уважением. Ведь когда рядом "свой" человек - все становится возможным. искренне тебе этого желаю!

День святого Валентина - картинки со стихами

Открытка на День святого Валентина - это отличный способ рассказать или напомнить о своих чувствах. Иногда несколько искренних строк могут сказать больше, чем долгие разговоры.

***

***

***

***

***

Вас также могут заинтересовать новости: