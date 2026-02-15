Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в Краснодарском крае: какие последствия

Также в оккупированном Крыму на один "Панцирь-С1" в РФ стало меньше.

Поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в районе поселка Волна Краснодарского края РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на территории объекта зафиксирован пожар, а масштабы ущерба уточняются.

"В рамках последовательных мер по снижению наступательного и экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражение по важным военным и стратегическим объектам врага в глубине его территории и на ТОТ", - подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, говорится в сообщении, в районе поселка Кача, что во временно оккупированном Крыму, успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника.

Также, по данным Генштаба, за прошедшие сутки нанесены удары по объектам захватчиков в районе Вольного (ВОТ Донецкой области) - там поражено ремонтная часть из состава одной из артиллерийских бригад ВС РФ. А в районе Любимовки (ТОТ Запорожской области) зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов. Потери противника и нанесенный врагу ущерб в Генштабе уточняют.

Там добавили, что Силы обороны Украины продолжат системную работу по истощению боевых способностей врага и разрушению его военной инфраструктуры до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Удары по Краснодарскому краю: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь с 14 на 15 февраля под массированной воздушной атакой оказался Краснодарский край РФ. Отмечалось, что, по данным местных властей, в результате ударов повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы в поселке Волна. Также взрывы раздавались в Сочи.

Как сообщили в оперативном штабе региона, в поселке Волна ситуация самая сложная, так как есть несколько очагов возгораний - их тушат 126 человек и 34 единицы техники.

Нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" - один из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров. ВСУ уже неоднократно наносили по нему удары.

