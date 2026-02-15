Первый украинский 'холостяк' Чмерковский показал жену и детей (фото)

Младшие дети были не в восторге от фотосессии.

Украинско-американский танцор, чемпион по латинским танцам и актер Максим Чмерковский, известный в Украине как участник первого сезона шоу "Холостяк", показал свою семью.

Жена хореографа - профессиональная латиноамериканская танцовщица Пэта Маргатройд - опубликовала в своем Instagram-блоге снимки из семейной фотосессии, которая, судя по всему, потребовала от родителей много терпения. На одном из снимков младшие дети капризничают, не желая принимать в этом участие:

"Мои вечные Валентины. Наша первая фотосессия как семьи из 5 человек была часом, полным слез, подкупа и терпения. Идеально несовершенные... Мы так влюблены в эти фотографии и множество других сумасшедших снимков, которые у нас есть. Мы знали, что это будет хаос, и так и произошло! Второе фото - это единственное фото, которое мы сделали за последние 3 минуты перед тем, как завершить съемку", - написала 39-летняя Пета.

Как известно, супруги воспитывают трех сыновей: первенец Шай Александр родился в 2017 году, сын Рио Джон - в 2023, а младший Милан Максим - в 2024 году. Семья живет в Соединенных Штатах Америки и активно ведет свои социальные сети.

Напомним, после первого украинского "Холостяка" Макс Чмерковский заявлял, что считает свое участие в этом реалити-шоу ошибкой. По словам танцора, после завершения проекта он хотел как можно быстрее вернуться в США и забыть об этом.

