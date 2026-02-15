Как понять, что кот вас любит: ветеринар назвала 7 волшебных признаков

Кошки являются очень интересными животными.

Обычно собаки открыто показывают свои эмоции людям, однако по кошкам иногда сложно понять, что они любят своих хозяев. Поэтому издание ParadePets назвало 7 способов, которыми кошки проявляют свою привязанность.

Высоко поднятый хвост

Иногда хвост вашей кошки пытается сказать вам, как сильно она вас любит.

"Исследователи поведения доказали, что высокое положение хвоста кошки с легким изгибом на кончике является выражением счастья или привязанности", - отметила ветеринар Хилари Хам-Битти.

Видео дня

Переворачивание

Одним из самых милых способов, которым кошки проявляют привязанность, является переворачивание на спину. Это классическое поведение кошек, которое проявляет привязанность и свидетельствует о глубокой связи между вами и животным.

"Кошки, которые переворачиваются на спину, обнажая живот, проявляют привязанность и доверие. Это очень уязвимая позиция для кошки, и если она принимает ее в присутствии своего хозяина, это свидетельствует о том, что кошка доверяет этому человеку и чувствует себя с ним в безопасности", - объяснила Хамм-Битти.

Медленное моргание

Такое поведение является еще одной подсказкой о том, что ваша кошка доверяет вам свою жизнь.

"Когда кошка закрывает глаза в дикой природе, это делает ее уязвимой для нападения. Если кошка медленно моргает перед своим хозяином, это означает, что она чувствует себя в безопасности", - добавила ветеринар.

Кошки громко себя ведут

Звуки, которые издают кошки, могут свидетельствовать о том, что они проявляют свою любовь и привязанность.

"Длинные протяжные мяуканья и шипение передают возбуждение и агрессию. Короткие трели или тихие мяуканья передают удовольствие, привязанность и приглашение к игре. Некоторые кошки даже мяукают в ответ, когда их хозяева разговаривают с ними, фактически вступая в форму разговора", - отметила специалист.

Они трутся о вас

Это один из самых милых способов, которым кошки проявляют привязанность, инициируя физический контакт.

"Касаясь головой, трутся о своего хозяина или вылизывая его, кошки проявляют привязанность, доверие и любовь", - заверила Хам-Бетти.

Приносит "подарки"

Возможно, вы считаете такие подарки отвратительными, чем милыми, однако кошки думают иначе.

"Кошки приносят своим хозяевам игрушки или добычу в знак привязанности. Это инстинктивное поведение кошек, подобное тому, как кошки приносят еду своим котятам. Это знак того, что кошка хочет поиграть или похвастаться своей успешной охотой", - объяснила ветеринар.

Они любят ваши колени

Это проявление, по мнению ветеринаров, является одним из самых милых.

"Когда кошка свернулась на ваших коленях, мурлычет и разминает вас лапками, это главный признак привязанности, безопасности и привязанности. Как молодые животные, котята мурлыкают и разминают, когда кормятся от своих матерей. Это поведение помечает их владельца феромонами из пахучих желез в их лапках", - сказала Хам-Бетти.

Другие интересные факты о кошках

Также эксперты объяснили, почему кошки любят залазить в коробки. По их словам, такой инстинкт зарождается у кошек с самого раннего возраста. К примеру, мать-кошка ищет тихое место, чтобы родить котят.

Кроме того, ветеринар рассказала, какие кошки не нуждаются в особом уходе. В этот список вошли такие породы, как британская короткошерстная, американская короткошерстная, абиссинская кошка, шартрез и бирманская кошка.

Вас также могут заинтересовать новости: