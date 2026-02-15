Цена на различные виды топлива – лишь верхушка айсберга при выборе автомобиля.

Выбор топлива – это не только вопрос цены на АЗС в Украине, но и затрат на обслуживание, ресурса двигателя и удобства эксплуатации в различных условиях.

Директор компании "Элавто" Михаил Самусенко рассказал в комментарии УНИАН, что выгоднее – газ или дизель по сравнению с бензином, какое топливо лучше подходит для города и трассы и как выбор влияет на ресурс двигателя.

Что лучше – бензин, дизель или газ с точки зрения экономии

По словам эксперта, каждый вид топлива имеет свои преимущества и недостатки, особенно в условиях сильных морозов, когда температура опускается до – 20 °C.

Бензин отличается простотой в обслуживании, особенно если речь идет об автомобилях с пробегом. Они легко запускаются зимой, хорошо подходят для городской езды, быстрее прогреваются и быстрее начинают отдавать тепло в салоне.

В то же время бензиновое топливо дороже дизеля и значительно дороже газа, а расходы на 100 км обычно на 20–30% выше, чем у дизельных автомобилей.

Тем не менее ответ на вопрос, что лучше, бензин или дизель, во многом зависит от стиля вождения.

При агрессивном вождении ресурс бензинового двигателя может уменьшаться. Дизельные автомобили, по словам специалиста, имеют меньший расход топлива, но при этом немного большую мощность двигателя и характеризуются надежностью.

"Но на больших пробегах стоимость обслуживания топливной системы дороже, грубо говоря, покупая дизельную машину, ты ездишь в кредит. Также многие водители сталкиваются с трудным запуском двигателя в мороз –15 °С и ниже", – отметил Самусенко.

Кроме того, для полного понимания, что лучше, дизель или бензин, следует иметь в виду, что дизельные автомобили дольше прогреваются зимой, а на их работу существенно влияют качество топлива и состояние топливной системы.

Что дешевле – газ или бензин по сравнению с электрокарами и гибридами

Газ, особенно заводской LPG, эксперт назвал часто самым выгодным вариантом в эксплуатации. Он пояснил, что газ сгорает чище, образует меньше нагара, хорошо работает даже в сильные морозы до –30 °C и позволяет существенно экономить.

По словам Самусенко, если речь идет о ГБО 4-го поколения, его нужно регулярно обслуживать – примерно каждые 10 тысяч километров. Также не стоит забывать о регулировке клапанов раз в 100 тысяч километров, если это предусмотрено конструкцией двигателя. Но даже учитывая все эти факторы, эксперт признал:

"Сам я, как владелец автосервиса, езжу на газовом автомобиле: надежно и дешево в эксплуатации".

Сравнивая, что лучше для двигателя – газ или бензин, газ почти всегда выигрывает, если авто исправно и ГБО качественное, отметил эксперт.

Гибриды и электромобили

По словам специалиста, гибриды, особенно современные модели, считаются надежными: их бензиновые двигатели работают в экономичном режиме, а с обслуживанием гибридной системы обычно не возникает серьезных проблем. "Для преимущественно городской езды это один из лучших вариантов", – добавил Самусенко.

Электромобили же этой зимой, подчеркнул механик, наглядно показали свои ограничения. Чтобы содержание такого авто было действительно удобным и выгодным, желательно жить за городом, иметь возможность заряжаться по ночному тарифу и держать машину в теплом гараже. В противном случае запас хода заметно сокращается, и возникает слишком много "но".

Что лучше газ или бензин – другие факторы и окончательный вердикт

Часто среди начинающих водителей звучит вопрос, есть ли приоритетность использования определенного вида топлива в зависимости от сезона. Эксперт ответил:

"Для меня нет приоритетности в сезонности выбора топлива для авто: в хороших руках машина одинаково хорошо будет заводиться и в мороз, и в жару".

Зато, по его словам, важнее стиль эксплуатации: если водитель преимущественно ездит по трассе – целесообразнее выбрать дизель, если по городу – бензин. Газ он назвал универсальным решением для обоих режимов.

Также автомобилисты, которые не уверены, что лучше – газ или бензин, и выбирают гибридные варианты, часто спрашивают, можно ли ездить только на одном из них.

Самусенко предостерег: если автомобиль оборудован и газом, и бензином, постоянная эксплуатация только одного вида топлива нежелательна. По его словам, в таком случае могут пересыхать бензиновые форсунки, закисать бензонасос и портиться бензин в баке. Вместо этого эксперт посоветовал следующее:

"Правильнее было бы хотя бы 1 раз в неделю проехать 10–20 км на бензине, а зимой вообще чаще использовать именно бензин".

Также он отметил, что бензин в ГБО-авто может служить дополнительным запасом хода в кризисных ситуациях: "Как показали война и обстрелы, бензин в ГБО-авто – это еще и запас хода".

Плюсы и минусы каждого типа топлива

Бензиновые двигатели эксперт характеризует как имеющие средний ресурс, но более простые и дешевые в обслуживании.

Дизельные моторы отличаются большим ресурсом, однако их содержание дороже, особенно из-за сложной топливной системы и высокой чувствительности к качеству топлива.

Газовые автомобили, по его мнению, часто выигрывают с точки зрения экономии и надежности, поскольку более чистое сгорание топлива уменьшает износ двигателя. В то же время недостатком остается меньший запас хода по сравнению с бензином и дизелем.

справка Михаил Самусенко Директор компании Элавто. Михаил Самусенко - директор основанной в 2017 году компании Элавто, которая специализируется на обслуживании автомобилей и импорте авто из Южной Кореи.

