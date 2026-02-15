Меган Маркл растрогала кадром принца Гарри с 4-летней дочерью

Она поделилась семейным фото в сети.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые за долгое время показала новое семейное фото.

В своем Instagram она опубликовала трогательный кадр вчера, 14 февраля. В частности, на нем принц Гарри держит на руках их 4-летнюю дочь Лилибет, которая очень похожа на папу. Девочка держит много красных шариков и улыбается.

"Эти двое + Арчи = мои вечные Валентинки", - подписала 44-летняя герцогиня Сассекская.

К слову, об отношениях Гарри и Меган стало известно в 2016 году. Уже через год пара объявила о помолвке. В 2018 году влюбленные поженились в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Сейчас они воспитывают двоих общих детей: сына Арчи и дочь Лилибет.

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри снова растрогал украинцев. Оказалось, что герцог Сассекский хранит дома подарок от украинских ветеранов, в частности, нарукавные нашивки 3-й штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лют" и другие.

