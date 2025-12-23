По словам премьера, чиновники и НКРЭКУ будут искать решение, которое устроит население и водоканалы.

Кабинет министров призвал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отсрочить повышение тарифов на централизованное водоснабжение.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что соответствующее обращение направлено Регулятору.

"Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления", - отметила глава правительства.

В то же время она отметила, что необходимо найти решение, которое сбалансирует интересы населения и потребности водоканалов, "которые не должны терять и заходить в долги".

"Следующий шаг - правительство вместе с НКРЭКУ наработают совместное решение", - подытожила Свириденко

Согласно решению НКРЭКУ, с 1 января могли вырасти тарифы на воду для бизнеса. Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей предлагалось установить для Павлоградского производственного управления водно-канализационного хозяйства - 70,19 грн за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод - для Никопольского производственного управления водно-канализационного хозяйства (52,32 грн за 1 кубометр). Всего регулятор планировал пересмотренные тарифы 37 водоканалов и АО "Укрзализныця".

Соответствующее заявление премьера вызвало критику со стороны экономических экспертов.

"А в условиях войны работники водоканалов не достойны повышения зарплат? А в условиях войны как покрывать разницу в ценах из-за инфляции и роста курса валют на оборудование, комплектующие, топливо и т.д.?", - прокомментировали это решение в Центре экономической стратегии.

Тарифы на коммунальные услуги для населения

Украинские водоканалы уже не первый год жалуются на огромные долги. Расходы водоканалов растут из-за подорожания электроэнергии, роста цен на реагенты, горюче-смазочные материалы и увеличения налоговой нагрузки на предприятия. При этом, по словам руководителя ассоциации водоканалов "Укрводоканалэкология" Дмитрия Новицкого, действующие тарифы покрывают лишь 70% расходов предприятий.

Как известно, в Украине на время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду для населения. Это предусмотрено принятым парламентом и подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским законом. Тарифы на воду и электроснабжение не попадают под действие моратория.

