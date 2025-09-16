Все налоги для ФЛП вырастут в 2026 году: сколько придется платить

Размер ЕСВ для всех групп предпринимателей с 1 января 2026 года составит 1902,34 грн.

Из-за повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума, заложенных в проекте госбюджета, в следующем году изменятся размеры налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

Он отметил, что минимальная заработная плата с 1 января 2026 года вырастет до 8 647 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц - до 3328 грн. Учитывая то, что эти показатели учитываются в исчислении налогов для предпринимателей, это повлияет на их размер.

Таким образом, согласно планам Кабмина, единый налог для 1 группы ФЛП в 2026 году составит 332,8 гривны в месяц (сейчас - 302 грн/мес.).

Второй группе в 2026 году придется платить 1 729,40 гривны, вместо 1600 грн/мес. сейчас.

А военный сбор для ФЛП 1 и 2 групп будет составлять 864,70 грн/мес. В 2025 году предприниматели платят 800 гривен.

"Напомню, эти показатели постоянные и в течение года не меняются. Они фиксируются по состоянию на 01.01.2026 года", - отметил Смокович.

По его словам, изменение показателей и повлияет на размер ЕСВ, который для всех групп составит с 1 января 2026 года 1902,34 грн (в 2025 году - 1760 гривен).

Лимиты доходов для ФЛП на 2026 год, по данным налогового консультанта, также увеличатся и составят:

- для 1 группы - 1 444 049 грн;

- для 2 группы - 7 211 598 грн;

- для 3 группы - 10 091 049 грн.

Прожиточный минимум в бюджете-2026

В Украине с 1 января 2026 года установят прожиточный минимум на одного человека в размере 3 209 грн в месяц (по сравнению с нынешним показателем вырастет на 289 грн). Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет отличаться.

В проекте бюджета на 2026 год отмечается, что прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 2 817 грн (рост на 254 грн), для детей от 6 до 18 лет - 3 512 грн (рост на 316 грн), для трудоспособных лиц - 3 328 грн (рост на 300 грн). Для лиц, утративших трудоспособность, размер прожиточного минимума составит 2 595 грн.

