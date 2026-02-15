Не только Часы Судного дня: 6 жутких предвестников мировых катастроф

Эксперты собрали самые известные и пугающие пророчества о конце света.

Часы Судного дня широко известны как символ того, насколько близко человечество подошло к концу света. Ежегодно ученые из издания "Бюллетень ученых-атомщиков" публикуют свое решение о том, где должны находиться стрелки часов относительно полуночи.

В этой метафоре полночь олицетворяет риск неминуемой глобальной катастрофы. Однако это далеко не единственное пророчество о конце света в мире – существуют и другие, пишет DiscoverWildlife.

Вороны, покидающие Лондонский Тауэр

"Если вороны покинут Тауэр, королевство падет..." – так гласит легенда о воронах лондонского Тауэра. В этом историческом дворце постоянно проживают не менее шести воронов. Согласно официальному сайту Тауэра, считается, что Карл II был первым, кто настоял на охране этих птиц после того, как его предупредили об этом пророчестве.

Впрочем, историк Лондонского Тауэра выдвинул теорию, что эта популярная мифология на самом деле была выдумкой викторианской эпохи. Поскольку со времен Второй мировой войны тауэрские вороны зачислены в "солдаты" Королевства, их могут уволить за плохое поведение. Так случилось с вороном по имени Джордж, которого "отстранили от службы" за нападение на телевизионные антенны.

И хотя некоторые вороны пускались в бега (ворона Грога последний раз видели возле паба в Ист-Энде в 1981 году), все шесть птиц никогда не исчезали одновременно.

Убийство альбатроса

Эта морская птица давно ассоциируется с моряками благодаря появлению в поэме Сэмюэла Тейлора Кольриджа "Сказание о старом мореходе".

В поэме главный герой убивает альбатроса в море. Это навлекает проклятие на корабль и обрекает команду на лишения. Мореход вынужден носить мертвого альбатроса на шее, и птица становится метафорой тяжелого психологического груза, ощущаемого как проклятие.

Этот образ часто упоминается в поп-культуре: в кино, театре, комедиях и видеоиграх. Однако вряд ли это поверье пугало моряков того времени, поскольку в плаваниях они часто употребляли морских птиц в пищу.

Появление "рыбы Судного дня"

В древней японской легенде большая рыба, известная как "рюгу-но цукай" (что переводится как "посланник из дворца морского бога-дракона"), поднимается из морских глубин, чтобы предупредить людей о грядущем землетрясении.

Из-за этого сельдяного короля (ремень-рыбу) стали считать вестником беды. Хотя это вряд ли правда, в 2011 году произошло необычное совпадение. За несколько месяцев до землетрясения и цунами в Тохоку (остров Хонсю, Япония), унесших жизни более 19 000 человек, на берег выбросилось двадцать сельдяных королей.

А в августе 2024 года отдыхающие нашли сельдяного короля, выброшенного на берег в Калифорнии. Через два дня там произошло землетрясение.

Таяние ледника Судного дня

Ледник Туэйтса – это ледник шириной около 64 км, расположенный в Антарктиде. И хотя он не самый большой в своем роде, по данным Британской антарктической службы, это "один из самых удаленных, быстро меняющихся и нестабильных ледников" в регионе.

Расположенный на Западно-Антарктическом ледяном щите, он по размеру примерно равен Великобритании. Свое прозвище "ледник Судного дня" он получил из-за стремительного таяния: полное разрушение ледника Туэйтса спровоцирует опасное повышение уровня моря. Сообщается, что его полное таяние добавит полметра к уже растущему глобальному уровню моря.

Этому достаточно, чтобы затопить Манилу и Бангкок, а также части Нидерландов и восточной Англии. Хотя маловероятно, что полное исчезновение ледника Судного дня можно полностью предотвратить, сейчас ведутся исследования геоинженерных проектов, направленных на замедление его таяния.

Тараканы и ядерный апокалипсис

Тараканы ассоциируются с концом света из-за их предполагаемой способности пережить ядерный апокалипсис. Эта связь, вероятно, возникла после неподтвержденных сообщений о тараканах, выползающих из-под обломков после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Однако ученые сходятся во мнении, что ядерная стойкость тараканов преувеличена. Хотя их устойчивость к радиации намного выше человеческой, они могут выдержать дозу лишь в 6–15 раз превышающую смертельную для людей.

Если вы ищете существо, действительно устойчивое к ядерному удару, обратите внимание на тихоходку – она способна пережить дозу радиации, в 1000 раз превышающую смертельную для человека.

Демон-кот

Считается, что призрак Демона-кота бродит по коридорам Белого дома и Капитолия США. Говорят, что когда Демон-кот появляется на первом этаже Белого дома, это предвещает ужасное событие.

Первое "наблюдение" этого существа датируется серединой 1800-х годов. Охранник Белого дома якобы видел Демона-кота перед биржевым крахом 1929 года; другой ночной сторож Белого дома видел его перед убийством Джона Ф. Кеннеди.

Ранее УНИАН сообщал, что мир стал еще ближе к глобальной катастрофе. Ученые перевели стрелки "Часов Судного дня" вперед.

