В конце зимы нас ждет первое в этом году затмение Солнца.

В феврале 2026 года во время новолуния произойдет особое астрологическое событие - первое в этом году солнечное затмение в знаке Водолей. Астрологи могут по-разному оценивать влияние этого явления, однако все сходятся в одном: энергия затмения и новолуния несет обновление, освобождение от старых ограничений и открывает новые возможности.

Рассказываем, когда будет молодая Луна ь и солнечное затмение, как событие повлияет на знаки Зодиака, какие моменты будут благоприятными и чего избегать, чтобы использовать его энергию с максимальной пользой.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2026 с благоприятными и неблагоприятными датами.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда молодая Луна и солнечное затмение в феврале 2026 года - точное время

Солнечное затмение - это астрономическое явление, когда Луна на некоторое время полностью или частично закрывает Солнце для наблюдателя на Земле. Затмения происходят только в фазу новолуния, но не каждое новолуние сопровождается затмением. Обычно в году бывает от 2 до 5 солнечных затмений - это зависит от того, как Луна движется по своей орбите. Солнечные затмения бывают разных видов: полные, частичные, кольцевидные и гибридные.

"То, что мы часто наблюдаем такие впечатляющие солнечные затмения на Земле, - это счастливый случай, созданный природой. Солнце намного больше Луны - примерно в 400 раз в диаметре, но Луна находится примерно в 400 раз ближе к Земле. Это позволяет спутнику Земли почти идеально закрывать Солнце, когда все условия складываются благоприятно", - пишет издание NASA.

Надо сказать, что Луна медленно удаляется от Земли со скоростью около 3,8 см в год, и, как только она преодолеет отметку в 23 500 км, то будет казаться слишком маленькой, чтобы закрыть Солнце. Но паниковать не стоит - впереди у нас еще более 600 миллионов лет, прежде чем этот рубеж будет пройден.

В феврале 2026 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение - Солнце, Луна и Земля выстроятся в одну линию, но Луна будет слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть солнечный диск. В момент, когда будет солнечное затмение такого вида, небо приобретает сумеречный оттенок, но часть Солнца будет все еще видна, поэтому его еще называют "кольцо огня". Во всей красе его смогут увидеть пингвины над Антарктидой, а в южных частях Южной Америки и Африки будет видно только частичное затмение Солнца.

АстрологОльга Ходарева в комментарии УНИАН рассказала, когда ждать этого явления. По ее словам, 17 февраля в 14.01 по киевскому времени мы будем переживать не просто новолуние, а солнечное затмение в знаке Зодиака Водолей - астрологическое событие, которое в разы сильнее обычного новолуния:

Энергия этого события - о свободе, обновлении, модернизации, освобождении от старых ограничений. Настроение будет направлено на разрушение старых систем. Возможна также перезагрузка нашей жизни с точки зрения внедрения каких-то новых технологий, например, искусственного интеллекта, нестандартных обновлений.

Что нельзя делать во время солнечного затмения 17 февраля 2026 года и что нужно

По словам астролога, энергия этого события направлена на общение, создание команд и объединение с единомышленниками. Сейчас особенно важно включаться в новые сообщества, начинать обучение, заводить полезные знакомства и участвовать в проектах с людьми, которые разделяют ваши идеи и цели.

Это время также благоприятно для командной работы, технологических экспериментов. В целом будет хороший период для нестандартных начинаний, получения новых знаний, связанных с будущим: освоения программ, искусственного интеллекта, новых гаджетов - всего, что открывает двери к новым возможностям.

Также, говорит эксперт, ближе к дате этого события могут происходить вещи, которые будут очень сильно влиять на наше будущее.

Это затмение неблагоприятно для того, чтобы:

цепляться за прошлое и старые схемы - оно будет это "ломать";

митинговать, бунтовать и создавать какие-то группы против системы;

сосредотачиваться исключительно на своих вопросах и желаниях - в это время будет идти очень коллективная энергия, поэтому это затмение не об одном человеке, а о массах людей.

"В целом в сам день затмения - именно 17 февраля - лучше взять медленный темп, не перегружать себя физическими делами и рабочими обязательствами, то есть, медленно прожить этот день", - советует Ольга Ходарева.

Солнечное затмение в Водолее - что ждет знаки Зодиака

Астролог отмечает, что затмение принесет каждому знаку Зодиака свои уроки и возможности, проявляя энергию обновления и перемен:

Весы - событие положительно повлияет на представителей этого знака, у них наступит благоприятный период для любви, возможны обновления в личной жизни;

Близнецы - также ждет позитив, в их жизни могут открыться новые возможности через обучение или путешествия;

для Стрельцов благоприятно это затмение - у них могут появиться очень интересные идеи, которые они начнут реализовывать в своей жизни;

у Овнов - возможно переформатирование круга друзей и в целом их планов на будущее;

Водолеи - будут более напряженно переживать это затмение, представители знака должны быть готовы, что в их жизни это будет "точка перезагрузки" их образа жизни;

у Львов - могут произойти качественные события в отношениях;

у Тельцов - возможны завершения или изменения в работе и карьере;

у Скорпионов - будут события, связанные с домом и семьей.

Для Львов, Тельцов и Скорпионов это затмение будет напряженным.

