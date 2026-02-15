Рубио едет к Орбану и Фицо: о чем будут говорить

В воскресенье госсекретарь США должен встретиться с премьер-министром Словакии, а в понедельник - с венгерским лидером.

Государственный секретарь США Марко Рубио после участия в Мюнхенской конференции совершит двухдневный визит в Венгрию и Словакию, лидеры которых часто конфликтуют с другими странами Евросоюза, зато имеют теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Reuters.

Отмечается, что Рубио использует свой визит "для обсуждения сотрудничества в энергетической сфере и двусторонних вопросов, включая обязательства перед НАТО".

"Это страны, которые очень тесно сотрудничают с нами, очень тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, и это хорошая возможность увидеть их и две страны, в которых я никогда не был", – сказал Рубио журналистам в четверг перед отъездом в Европу.

В воскресенье госсекретарь США должен встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, а в понедельник – с венгерским лидером Виктором Орбаном.

"Орбана, одного из ближайших союзников Трампа в Европе, многие представители ультраправых сил Америки считают образцом жесткой политики президента США в отношении иммиграции, поддержки семей и христианского консерватизма", - пишет агентство.

Также издание напомнило, что Фицо и Орбан поддерживают связи с Россией, критикуют и тормозят введение санкций ЕС против РФ, а также выступают против оказания военной помощи Украине.

Словакия и Венгрия также продолжают покупать российский газ и нефть, что критикуют Соединенные Штаты. По словам Рубио, этот вопрос он будет обсуждать во время своего визита.

Контакты Словакии и Венгрии с США: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в январе Фицо после встречи с Трампом заявил, что "обеспокоен его психическим здоровьем". Европейские дипломаты рассказали изданию Politico, что премьер-министр Словакии высказал свои замечания на отдельной неформальной встрече некоторых лидеров и главных должностных лиц ЕС во время саммита в Давосе. По словам двух дипломатов, Фицо использовал слово "опасный", описывая поведение президента США во время их личной встречи в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 17 января.

Орбан посетил США осенью 2025 года. Он, в частности, просил Трампа ослабить российские санкции, чтобы Венгрия могла покупать нефть в РФ. Впоследствии президент США подтвердил, что премьер-министр Венгрии обращался к нему с соответствующей просьбой, но получил отказ. При этом он назвал Виктора Орбана своим другом.

