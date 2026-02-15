90% украинцев против проведения выборов во время войны, - Зеленский

Зеленский допустил проведение выборов, но только, если Трамп сможет договориться с Путиным о 2-3 месяцах перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для проведения выборов наша страна прежде всего нуждается в завершении войны или хотя бы прекращении огня. Такое заявление он сделал в интервью Politico.

"Нам нужна безопасность для этого. Нам нужно прекращение огня, то есть возможно не конец войны, а прекращение огня или гарантии безопасности. При таких обстоятельствах надо изменить закон, наш парламент может это сделать, я надеюсь. Но интересно, что 90% украинцев против выборов. Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против, потому что понимают, что это ужасно - как проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что трудно понять, как во время войны будут голосовать военные и 8 млн украинцев, которые находятся за рубежом. Он допустил проведение выборов в Украине, но только, если президент США Дональд Трамп сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о 2-3 месяцах перемирия.

Зачем Россия настаивает на проведении выборов в Украине во время войны

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия инициирует проведение выборов в Украине во время войны, чтобы избавиться от него. Он подчеркнул, что идея проведения выборов во время войны была, прежде всего, позицией России. По его словам, позже эту идею подхватила российская сторона.

"Это не секрет. Я ни в чём не обвиняю американскую сторону. Но они привели в пример Авраама Линкольна, который проводил выборы во время войны в Америке. Они сказали: "Покажите, что вы готовы!" И я сказал: "Я готов", - сказал Зеленский.

