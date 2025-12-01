Месячный тариф на газ в Украине пошел вниз: поставщики обнародовали цены на декабрь

Клиенты одного из поставщиков уже через 60 дней могут остаться без "голубого топлива".

Поставщики снизили месячные цены на газ для населения в Украине, а вот годовые - остались без изменений. При этом некоторые украинцы должны в декабре подписать новые контракты на поставку газа, иначе уже через два месяца они останутся без "голубого топлива".

Издание ГазПравда пишет, что компания ООО "Энерджи Трейд Групп" с декабря прекращает предоставление услуг бытовым потребителям. В связи с этим клиенты этого поставщика должны выбрать нового. С 1 декабря газ им в течение 60 суток будет обеспечивать поставщик "последней надежды" - ГК "Нафтогаз" Украины, а дальше газоснабжение остановится без нового договора.

Таким образом, с декабря на рынке работают восемь поставщиков, из которых четыре предлагают только годовую цену, а четыре - и годовую, и месячную.

Отмечается, что годовые предложения не изменились и колеблются в пределах 7,96-9,99 гривни, а вот месячные тарифы снизились - 8,46-27,99 грн за кубометр.

Напомним, что подавляющему большинству украинских бытовых потребителей - 98%, или более 12 млн домохозяйств - газ поставляет "Нафтогаз Украины", поэтому большинство украинцев как минимум до апреля 2026 года будут платить 7,96 грн за куб.

Проблемы с газом в Украине - последние новости

5 ноября стало известно, что Украина возобновила импорт газа по трансбалканскому коридору, который не использовался из-за высокой стоимости транзита газа. Украина была вынуждена пойти на это после резкого увеличения российских атак на ее газовую и энергетическую инфраструктуру.

8 ноября Россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины. Тогда глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявил, что такие удары направлены на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой.

16 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась о еще одном направлении поставок газа на время отопительного сезона. Речь шла о Греции.

